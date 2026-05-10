La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene un régimen jubilatorio especial que permite tramitar una jubilación anticipada con 20 años de aportes. A diferencia de una moratoria previsional, no se trata de una compra de periodos de aportes faltantes, sino que busca proteger a los trabajadores que sufren alguna disminución física. El organismo a cargo de Sandra Pettovello mantiene activo un régimen previsional para los trabajadores que hayan sufrido una disminución física. Podrá ser tramitado por los empleados en relación de dependencia a partir de los 45 años. Para los autónomos y monotributistas será a partir de los 50 años. En ambos casos, se debe acreditar 20 años de servicios con aportes y que en los últimos 10 años previos al cese de tareas (o solicitud del retiro) se haya trabajado en un estado de disminución física mayor al 33%. Quienes deseen iniciar el trámite de solicitud deberán acercarse de forma presencial a una oficina de ANSES con turno previo. Los documentos que se deben reunir varían si el solicitante se desempeñó como trabajador en relación de dependencia o autónomo/monotributista. Desde su página oficial explican que, en caso no se cuente con certificación de servicios, podrá presentarse recibos de sueldo con aportes, comprobante de afiliación a obras sociales y/o gremios, original y copia, constancia de afiliación anterior a la asignación del CUIL (ex cajas), original y copia o el formulario DDJJ Testimonial Acreditación de Servicios (PS 6.8). El organismo dará inicio al calendario de pagos de mayo el lunes 11 para los jubilados y se extenderá hasta el viernes 29. Se liquidarán los haberes según el siguiente esquema: