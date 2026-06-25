Nuevo aumento para las FFAA: cuánto cobran el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea el mes que viene, todas las escalas (foto: archivo).

En esta noticia Fuerzas Armadas: qué es el ejercicio Salitre 2026

El gobierno de Javier Milei autorizó la salida del territorio nacional de personal y medios de la Fuerza Aérea Argentina para participar del ejercicio combinado “Salitre 2026” en Chile.

La medida se publicó este jueves en el Boletín Oficial mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 490/2026, con la firma del Presidente y de su Gabinete de ministros.

El decreto habilita el despliegue hacia la Base Aérea de Antofagasta, en Chile, entre el 28 de junio y el 12 de julio, de seis aeronaves y hasta 72 efectivos, entre personal de vuelo, técnicos y apoyo, de la Fuerza Aérea Argentina.

El contingente argentino incluye cuatro entrenadores IA-63 Pampa III, un avión de transporte C-130H Hércules y un Embraer ERJ-140.

La operación demanda una inversión de $ 176.953.435, financiada con partidas del Ministerio de Defensa.

Fuerzas Armadas: qué es el ejercicio Salitre 2026

El Gobierno recurrió a un decreto porque la Cámara de Diputados todavía no trató el proyecto de ley que autoriza, de forma general, “la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera de él de fuerzas nacionales” para participar en ejercicios combinados.

El decreto cita textualmente ese proyecto, que cubre actividades “a realizarse durante el período comprendido entre el 1° de septiembre de 2025 y el 31 de agosto de 2026”. Salitre 2026 figura entre los ejercicios previstos en ese Plan Anual.

La normativa remarca que la Fuerza Aérea de Chile invitó a la Argentina a participar, en el marco de la cooperación bilateral entre ambas fuerzas aérea, de Salitre 2026.

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El Gobierno argumenta que el ejercicio busca “contribuir a la estabilidad y la paz regional”, fortaleciendo los lazos de cooperación entre países amigos y construyendo confianza mutua en materia de seguridad regional.

El decreto también destaca que la participación argentina permitirá “incrementar las experiencias operacionales combinadas” y alcanzar mejores niveles de interoperabilidad con las fuerzas aéreas que integran la coalición multinacional.

Según el texto, el ejercicio “contribuirá significativamente al adiestramiento” del personal del Estado Mayor General en la planificación de operaciones aéreas combinadas. También entrenará a las tripulaciones en escenarios de alta intensidad.

El decreto señala que Salitre 2026 “integrará capacidades aéreas en un escenario combinado” bajo mandato de la Organización de las Naciones Unidas.

Asimismo, la norma advierte sobre los costos de no participar. El texto sostiene que la ausencia “afectaría significativamente el adiestramiento combinado” con fuerzas aéreas de países amigos y haría perder oportunidades de capacitación.