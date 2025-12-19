Argentina fabricará un avión de última generación para la Fuerza Aérea y será de los mejores de su clase Fuente: FAdeA

La industria aeronáutica argentina avanza con un proyecto clave que promete marcar un antes y un después en el equipamiento para el uso militar de la Fuerza Aérea y que le permitirá posicionarse nuevamente entre las primeras filas a nivel global.

La Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) se encuentra en la etapa final de certificación del IA-100B, una aeronave de última generación diseñada para el entrenamiento militar, que fue fabricada en el país para la Fuerza Aérea Argentina y que acumula más de 20 horas de vuelos de prueba con resultados positivos.

El desarrollo del IA-100B consolida a FAdeA como un actor estratégico en el sector aeronáutico regional y posiciona a la Argentina entre los pocos países de América Latina con capacidad para diseñar y producir aviones de entrenamiento avanzados con tecnología propia.

Cómo es el IA-100B, el nuevo avión argentino de entrenamiento

El IA-100B es un avión biplaza de entrenamiento inicial y acrobático, con un diseño aerodinámico optimizado y una estructura construida íntegramente en materiales compuestos de última generación.

Además, este tipo de aeronave utiliza tecnología de pre-impregnado, lo que mejora la resistencia estructural y reduce el peso, aumentando la eficiencia operativa.

Por su parte, el IA-100B cuenta con cabina acristalada y aviónica digital tipo glass cockpit, tren de aterrizaje retráctil, gran maniobrabilidad y un bajo costo por hora de vuelo, una combinación clave para las fuerzas aéreas modernas. Estas características lo ubican entre los mejores de su clase dentro del segmento de entrenadores básicos avanzados.

La importancia que tendrá el nuevo IA-100B

Julio Manco, presidente de FAdeA, habló al respecto y remarcó que “es un orgullo para la Argentina volver a contar con una aeronave de fabricación nacional luego de tantos años”. Asimismo, declaró que “este avión es una muestra concreta de lo que somos capaces de hacer, incluso en tiempos difíciles, el talento y el compromiso de nuestra gente se materializa en logros reales”.

En cuanto a la importancia del nuevo avión, sostuvo que “el IA-100B ya tiene declaraciones de interés de países como Paraguay y Uruguay, y tenemos conversaciones avanzadas con otros”, concluyó.

Un paso clave para la Fuerza Aérea y los pilotos argentinos

La incorporación del IA-100B permitirá fortalecer la línea de formación de la Fuerza Aérea Argentina, complementando al IA-63 Pampa III. De este modo, los pilotos podrán realizar una transición más eficiente hacia sistemas de mayor complejidad, como los cazas F-16 recientemente incorporados al sistema de defensa nacional.

Al tratarse de un avión diseñado específicamente bajo los requerimientos de la Fuerza Aérea, el modelo se adapta a las necesidades reales del entrenamiento gradual, optimizando tiempos, costos y seguridad operativa.