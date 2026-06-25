Compraron nuevos helicópteros que equiparán al Ejército | Llegarán 50 unidades y tendrán piloto automático

La aviación militar española avanza a paso firme hacia una era de máxima precisión y seguridad operativa. Airbus Helicopters ha consolidado su posición en el mercado de defensa global con el éxito del H145M, un helicóptero ligero multimisión que está siendo adquirido por ejércitos de todo el mundo para renovar sus flotas tácticas.

Este modelo destaca no solo por su versatilidad, sino también por incorporar sistemas avanzados de piloto automático que reducen drásticamente la carga de trabajo de las tripulaciones en entornos de combate.

Compraron nuevos helicópteros que equiparán al Ejército | Llegarán 50 unidades y tendrán piloto automático Airbus

Las Fuerzas Armadas españolas se equipan con el nuevo helicóptero

De acuerdo con los comunicados de prensa oficiales de Airbus distribuidos en ferias aeroespaciales como el ILA Berlin Air Show, la plataforma H145 cuenta con el respaldo de más de 1800 unidades en servicio activo a nivel global.

Las fuerzas armadas europeas , incluidas las de España y Alemania, han apostado por las capacidades de este modelo para operaciones que van desde el transporte de tropas y evacuación médica hasta el apoyo de fuego ligero.

El sistema que más resalta del nuevo helicóptero español: el piloto automático

Los reportes técnicos publicados por medios especializados en defensa como Aviation International News y Aerospace Global News resaltan que el verdadero corazón tecnológico del H145M es su suite de aviónica Helionix.

Este sistema integra un revolucionario piloto automático de 4 ejes diseñado específicamente para aeronaves de ala rotatoria. Las fuentes oficiales explican que este piloto automático permite:

Estabilización total en vuelo : el helicóptero puede mantener un vuelo estacionario automático perfecto, incluso ante condiciones meteorológicas adversas o pérdida de visibilidad del piloto.

Gestión de fallos : ofrece una protección automática del límite de potencia del motor, asistiendo activamente en situaciones de emergencia.

Seguridad en el aterrizaje: facilita aproximaciones automáticas de gran precisión, ideales para misiones de rescate en terrenos hostiles o despegues en zonas confinadas.

Las características de este nuevo helicóptero

El H145M es impulsado por dos potentes motores Safran Arriel 2E con control digital FADEC, alcanzando una velocidad de crucero de 130 nudos (240 km/h) y un peso máximo al despegue de 3800 kg.

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Además, la flexibilidad de la aeronave permite equiparla con el sistema de armas HForce, que incluye cohetes guiados por láser, ametralladoras y misiles antitanque según los requerimientos del ejército.

El Ejército del Aire ampliará su flota con seis Airbus A400M adicionales

El Ministerio de Defensa de España confirmó la incorporación de seis nuevos aviones de transporte militar Airbus A400M durante los próximos cuatro años, lo que permitirá ampliar la flota del Ejército del Aire y del Espacio de 14 a 20 aeronaves.

Esta decisión representa un cambio respecto a los planes anteriores, que habían reducido la cantidad de aviones por restricciones presupuestarias, y busca fortalecer la capacidad logística, el transporte de tropas, equipos pesados y la respuesta ante operaciones nacionales e internacionales.

Los A400M son aeronaves de largo alcance diseñadas para misiones militares, humanitarias y de apoyo a operaciones de la OTAN, con mayores capacidades de carga y autonomía que modelos anteriores.

Además de mejorar la movilidad estratégica de las Fuerzas Armadas, el programa tiene un impacto positivo en la industria aeroespacial española, ya que parte de estos aviones se fabrica en el país. La medida forma parte de un proceso más amplio de modernización militar orientado a reforzar la defensa, la cooperación internacional y la capacidad de respuesta ante futuros desafíos.