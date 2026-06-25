Zarpó uno de los buques anfibios más grandes de la Armada que fue construido en el país y es el orgullo nacional

Las Fuerzas Armadas están a punto de escribir uno de los capítulos más ambiciosos de su historia naval. La Armada española ha detallado en su revista oficial los requerimientos de la futura Fuerza Anfibia, una transformación sin precedentes que contempla la construcción de nuevos buques de asalto anfibio LHD de 40.000 toneladas.

Estas unidades serán capaces de operar aviones de combate furtivos de quinta generación y proyectar fuerzas de desembarco desde distancias de hasta 150 millas náuticas de la costa.

El plan, basado en el Concepto Operativo de Proyección Anfibia 2050, sitúa a los nuevos LHD como el centro de gravedad de una fuerza que combinará distintos tipos de plataformas para operar en entornos donde el enemigo dispone de sistemas de defensa avanzados.

Confirmado | España construirá dos buques anfibios para operar aviones de combate y helicópteros: buscan consolidar su posición en el ámbito marítimo. Wikimedia Commons

Cómo serán los nuevos buques de asalto anfibio de la Armada

Los nuevos LHD (Landing Helicopter Dock) que se incorporarán a la Armada serán los buques de guerra más grandes y poderosos jamás construidos en España. Con un desplazamiento de 40.000 toneladas, estarán diseñados para embarcar un batallón reforzado de desembarco con todos sus vehículos y capacitadores, más una veintena de aviones de combate furtivos de quinta generación con capacidad de despegue corto y aterrizaje vertical (STOVL), que relevarán a los actuales AV-8B Harrier II Plus.

Cada buque incorporará un dique inundable para lanzar simultáneamente el asalto anfibio por dos vías: por superficie, mediante conectores rápidos buque-costa, y por aire, con la nueva generación de helicópteros de transporte táctico NH90 MSPT escoltados por helicópteros de ataque.

La fuerza completa se articulará en tres unidades expedicionarias de carácter modular, cada una compuesta por un LHD, un buque anfibio nodriza ligero (LXX) y una fuerza de desembarco de entidad batallón. Este diseño modular permitirá mantener una presencia continua en cualquier teatro de operaciones con un ciclo de relevos permanente.

El nuevo proyecto para construir dos buques de asalto anfibio LHD

Los nuevos buques, que serán análogos al actual Juan Carlos I, están concebidos para transportar aviones de combate, helicópteros y tropas de asalto, lo cual permitirá a España incrementar de manera considerable su operatividad en misiones de defensa y proyección de fuerza.

Este progreso en la capacidad naval constituye un paso fundamental para el fortalecimiento de la defensa nacional, garantizando que las fuerzas armadas españolas cuenten con un equipamiento más eficiente para enfrentar los retos contemporáneos.

Nuevos buques de asalto anfibio LHD: características y capacidades

La construcción de estos LHD se efectuará en los astilleros de Navantia, probablemente en Ferrol, aprovechando la experiencia adquirida con el Juan Carlos I y las exportaciones de este diseño a naciones como Australia y Turquía.

Se estima que las obras iniciarán en 2028 y que las naves estén en servicio durante la próxima década, contribuyendo así a la modernización de la flota naval.

Los futuros buques, con un desplazamiento aproximado de 30.000 toneladas, contarán con una cubierta de vuelo diseñada para la operación de aviones de despegue corto y aterrizaje vertical, como el F-35B, además de diversos tipos de helicópteros.

Asimismo, estarán dotados de un dique inundable que permitirá la implementación de lanchas de desembarco y aerodeslizadores, facilitando así las operaciones anfibias y la proyección de fuerzas en diversos escenarios.