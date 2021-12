Argentina, entre las 15 catástrofes climáticas de 2021, con un costo multimillonario

Un nuevo informe de la entidad Christian Aid sobre el impacto de las mayores crisis climáticas del 2021 incluyó a la bajante del Paraná, un evento que afectó con fuerza a la Argentina y a la región y que implicó costos extra para la producción y la población local, además del daño al ecosistema.

En el relevamiento Counting the cost 2021: A year of climate breakdown, identificó los 15 desastres climáticos más destructivos del año. Diez de esos sucesos costaron u$s 1.500 millones o más.

"La mayoría de estas estimaciones se basaron únicamente en las pérdidas aseguradas, lo que significa que los verdaderos costos financieros probablemente sean aún mayores ", según detalló la asociación Periodistas por el planeta .

COP26: disfrazada de Evita una activista reclamó canje de deuda por acciones climáticas

El caso que afectó a la Argentina fue la sequía del río Paraná, que se extendió a tres países de la región. "Hizo que el río, una parte vital de la economía de la región, se encuentre en su nivel más bajo en 77 años y haya afectado a las vidas y los medios de subsistencia en Brasil, Argentina y Paraguay", sostiene el análisis.



El río, que se extiende a lo largo de más de 4.880 km, "desempeña un papel fundamental en la región como fuente de energía hidroeléctrica y una ruta comercial muy importante", agrega.

Los bajos niveles están asociados a la reducción de las precipitaciones. Las precipitaciones en los cuatro estados que rodean la cima del Paraná han caído de una media diaria de 160 milímetros en los años 90 a sólo la mitad en la actualidad.

Bajante del Río Paraná: cuánto pierde Yacyretá por la falta de agua y cuál es el costo para la Argentina

La sequía está teniendo un gran impacto en la región. Argentina depende del río para exportar el 80% de sus productos agrícolas, una importante fuente de ingresos para el país. Y la producción de electricidad en las presas de Yacyretá e Itaipú también se ha visto afectada por los bajos niveles de agua. Otros impactos son la reducción de las capturas de peces y la mayor frecuencia de los incendios forestales.

COP26: Fernández pidió más financiamiento de multilaterales para la transición verde

Los expertos han sugerido que tanto el cambio climático como la deforestación -que a su vez es una causa del cambio climático- podrían haber contribuido a la actual sequía. La mayor disminución de las lluvias se ha producido en los últimos diez años.

Argentina quiere fondeo verde: el FMI midió cuánto contamina, sector por sector

LAS princiales crisis climáticas del mundo

Entre los principales fenómenos incluye al huracán Ida, que azotó Estados Unidos en agosto, costó 65.000 millones de dólares y mató a 95 personas.

Las inundaciones de julio en Europa costaron 43.000 millones de dólares y mataron a 240 personas, mientras que las de la provincia china de Henan causaron 17.500 millones de dólares de destrucción, mataron a 320 personas y desplazaron a más de un millón.

También el ciclón Yaas, que azotó India y Bangladesh en mayo y causó pérdidas valoradas en u$s 3.000 millones en sólo unos días .

El informe se centra en los costos financieros, que suelen ser más elevados en los países más ricos porque tienen valores inmobiliarios más altos y pueden permitirse un seguro. Sin embargo, "algunos de los fenómenos meteorológicos extremos más devastadores de 2021 afectaron a las naciones más pobres, que han contribuido poco a provocar el cambio climático ", remarcaron los analistas.

Pero además de los costos financieros, estos fenómenos meteorológicos extremos han causado un grave sufrimiento humano por la inseguridad alimentaria, la sequía y los fenómenos meteorológicos extremos que provocan desplazamientos masivos y pérdida de vidas.

Sudán del Sur ha sufrido terribles inundaciones que han obligado a más de 850.000 personas a huir de sus hogares, muchas de las cuales ya estaban desplazadas internamente, mientras que África Oriental sigue asolada por la sequía, lo que pone de manifiesto la injusticia de la crisis climática.

la reducción de emisiones

"Es preocupante que esta devastación climática vaya a continuar si no se toman medidas para reducir las emisiones", sostiene el informe de Christian Aid a cargo de la doctora Kat Kramer y Joe Ware. La aseguradora Aon advierte que en 2021 será la sexta vez que las catástrofes naturales mundiales superen el umbral de los u$s 100.000 millones de pérdidas aseguradas. Las seis han ocurrido desde 2011 y la de 2021 será la cuarta en cinco años.



El Acuerdo de París fijó el objetivo de mantener el aumento de la temperatura por debajo de 1,5 °C en comparación con los niveles preindustriales; sin embargo, los resultados de la COP26 de Glasgow no dejan al mundo en condiciones de cumplir este objetivo, por lo que es necesario adoptar medidas mucho más urgentes.

El informe aboga, en línea con el reclamo de Argentina, por más apoyo financiero a los países más vulnerables, en particular la creación de un fondo para hacer frente a las pérdidas y daños permanentes que sufren los países pobres a causa del cambio climático.