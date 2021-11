Argentina quiere fondeo verde: el FMI midió cuánto contamina, sector por sector

El Gobierno espera acceder a las futuras líneas de financiamiento "verde", atadas a la mejora de procesos productivos para luchar contra el cambio climático y beneficiarse con fondeo de más largo plazo y menos tasa del Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos multilaterales.

Se trata del Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad del FMI que, de la mano de las donaciones de derechos especiales de giro de países ricos, con superávit de cuenta corriente, podrían dar lugar a una tercera línea del Fondo más beneficiosa que un acuerdo de facilidades extendidas como el que se negocia actualmente. El Fondo ya le puso fecha a ese nuevo fondo, pero estará operativo recién hacia octubre del 2023.

En el mientras tanto, y tras la Conferencia de Naciones Unidas sobre cambio climático (COP26) realizada en Glasgow a principios de mes, el Fondo Monetario Internacional evaluó cómo están los países en cuanto a los niveles de emisiones contaminantes.

emisión de gases de efecto invernadero

En el caso de la Argentina, el FMI detalló -con datos hasta 2018- que existe una "tendencia ascendente" desde 1990 en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) notificadas en comparación con los objetivos de tendencia.

El gráfico compara las emisiones de gases de efecto invernadero reportadas por Argentina con su Contribución Nacional Determinada (NDC); "este es el compromiso que Argentina ha asumido para reducir sus emisiones de acuerdo con el Acuerdo Climático de París ", señala el FMI. El gráfico incluye dos mediciones, con (en amarillo) y sin el uso de tierras y deforestación.

En Glasglow, donde abogó por más fondos para financiar la transformación verde, Alberto Fernández aseguró que como "compromiso" con el Acuerdo de París se elevó la NDC un 27,7% respecto a 2016. "Asumimos el compromiso de favorecer la inversión y el desarrollo de encadenamientos productivos nacionales para avanzar con una matriz energética inclusiva, estable, soberana, sostenible y federal", remarcó.

emisiones en las exportaciones

Los indicadores transfronterizos exploran las emisiones de CO de la producción en un país y determinan cuánto se utiliza para satisfacer la demanda en el país y en el extranjero. Esto también tiene en cuenta las decisiones que toman las empresas multinacionales sobre dónde ubican sus operaciones.

Estos indicadores incluyen estimaciones de las emisiones de CO incorporadas en el comercio, medidas del comercio de bienes ambientales y el comercio de productos de tecnología baja en carbono e indicadores relacionados con las emisiones relacionadas con la inversión directa.

El FMI explica que las emisiones de carbono incorporadas en las exportaciones brutas y las importaciones brutas se pueden utilizar para estimar la diferencia entre la "producción" de CO de un país y su "demanda" de CO. "En 2015, se estima que Argentina tuvo un balance de CO negativo, con un déficit de 21 millones de toneladas métricas de emisiones de CO entre el total de exportaciones e importaciones", detalla.

cuánta tecnología verde hay

El próximo gráfico indica si Argentina tiene una ventaja o una desventaja en lo que respecta a la exportación de productos de tecnología baja en carbono . "Estos son productos que producen menos contaminación que sus contrapartes energéticas tradicionales y jugarán un papel vital en la transición hacia una economía baja en carbono", detalla el informe por país del Climate Change Dashboard del FMI.

Un valor mayor que uno (Índice> 1) indica una ventaja relativa en las exportaciones de productos de tecnología baja en carbono, mientras que un valor menor que uno (Índice 1) indica una desventaja relativa. Tras la explicación técnica, el Fondo concluye que "Argentina registró una desventaja relativa en 2020 con un índice de 0,096", un dato que puede impactar en el comercio en medio de discusiones para evitar que estos niveles se tranformen en barreras para-arancelarias.

Los datos financieros, por otra parte, muestran que el país no tiene un nivel significativo de préstamos asociados a la huella de carbono.

Los sectores que más emisiones generan

Por otra parte, en base a datos del 2015, los gráficos del FMI muestran cuáles son las 10 industrias con los mayores niveles de emisión de dióxido de carbono o CO por combustión.



La producción para los servicios de de gas, electricidad, provisión de agua, alcantarillas y residuos lidera la emisión con 2.400 toneladas métricas de CO2 por unidad de producción. Le siguen con 636 toneladas métricas la refinación de petróleo y coque (574 tn), junto con otros minerales no metálicos y después, la producción de metales básicos (512 tn).

La manufactura química y farmacéutica deja una emisión de 473 toneladas métricas de dióxido de carbono mientras que oma y plástico llegaban a 435 toneladas según los números de 2015 que surgen de una base de la OCDE y que retoma el FMI. Transporte, minería, servicios para la minería y construcción cierran el top ten en torno a las 400 toneladas métricas de CO2.

