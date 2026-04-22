El Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA), uno de los fideicomisos que integran los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), colocó certificados bursátiles fiduciarios por MXN$ 7,017 millones en el mercado local. La operación incluye un bono verde por MXN$ 2,940 millones destinado a financiar proyectos que fortalezcan la capacidad de adaptación del campo mexicano frente al cambio climático, de acuerdo con BBVA México, institución que participó como intermediario colocador. La emisión registró una sobredemanda de 1.75 veces el monto objetivo inicial, reflejo del interés de inversionistas institucionales por instrumentos vinculados con el financiamiento del sector agroalimentario y proyectos con enfoque de sostenibilidad. Los certificados obtuvieron además las calificaciones “HR AAA” por parte de HR Ratings y “mx AAA” por parte de S&P Global Ratings. De acuerdo con Álvaro Vaqueiro Ussel, director general de Banca Corporativa y de Inversión de BBVA México, la operación mostró el papel que desempeña FIRA en el fortalecimiento del financiamiento rural. “La institución se enorgullece de apoyar la labor de FIRA, que demuestra una vez más con esta operación su liderazgo en el apoyo al campo mexicano. FIRA no solo atiende las necesidades crediticias inmediatas, sino que también lidera una transformación estructural hacia un sector agropecuario más resiliente, productivo y sostenible, consolidando la seguridad alimentaria a largo plazo”, señaló. Uno de los elementos centrales de la operación fue el tramo FEFA 26V, etiquetado como Bono Verde de Resiliencia, por MXN$ 2,940 millones y con un plazo de cinco años (1,820 días). Los recursos obtenidos a través de este instrumento, de acuerdo con el Marco de Referencia de Bonos Sostenibles de FIRA, se destinarán a proyectos que ayuden a los productores rurales a adaptarse a los riesgos derivados del cambio climático, fortaleciendo la resiliencia del sector agroalimentario. La emisión también contó con una opinión independiente favorable (Second Party Opinion) de la firma Sustainalytics, especializada en la evaluación de instrumentos financieros sostenibles. El campo mexicano es un sector clave para la economía del país, al producir alimentos esenciales como maíz, aguacate y agave, además de generar empleo para millones de personas en zonas rurales. De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el sector enfrenta actualmente una dualidad: por un lado, avanzan los esfuerzos de tecnificación agrícola en alrededor de 240,000 hectáreas para mejorar la eficiencia en el uso del agua y fortalecer la sostenibilidad y la soberanía alimentaria; por otro, persisten retos estructurales como la falta de apoyos, la desigualdad en el sector, la inseguridad y los efectos de las sequías. Reportes sobre el desempeño del sector indican que, a pesar de que México es considerado una potencia agroalimentaria, la producción agrícola registró una disminución de 294 millones a 282 millones de toneladas entre 2022 y 2026, en un contexto marcado por presiones climáticas y dificultades de financiamiento. Además, en el ámbito laboral persisten condiciones precarias para los jornaleros agrícolas, quienes en algunas regiones perciben salarios de entre 6 y 10 dólares diarios, con acceso limitado a seguridad social y jornadas extensas, además de que en ciertas zonas aún se reporta trabajo infantil. El Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA) es uno de los fideicomisos que integran los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), considerados la principal institución de fomento para el sector agroalimentario en México. De acuerdo con la institución, FIRA mantiene una participación superior al 20% en el financiamiento del sector, además de proporcionar crédito, garantías y asistencia técnica para impulsar el desarrollo de actividades agropecuarias, forestales y pesqueras en el país.