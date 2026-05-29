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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó este viernes los nuevos montos que cobrarán los titulares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) en junio 2026 tras el aumento correspondiente.
En este sentido, oficializó el incremento del 2,58% en los límites de ingresos y en los montos de las asignaciones familiares a partir del mes que viene.
Lo hizo a través de la Resolución 146/2026, que dispone que el ajuste alcanza a trabajadores en relación de dependencia de los sectores público y privado, monotributistas, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), pensiones no contributivas y la Asignación por Embarazo para Protección Social.
SUAF ANSES para trabajadores en relación de dependencia: cuánto cobro en junio 2026 con aumento
Los montos de los pagos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) se calculan según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF), el cual “consiste en la suma de todos los ingresos de los integrantes del grupo familiar de ambos progenitores" de forma mensual.
El incremento se aplicará sobre los valores vigentes y afecta tanto a los límites de ingresos familiares como a los montos de las asignaciones. En los anexos a la resolución, el organismo previsional incorporó también los cuadros con los nuevos rangos y montos.
Además, el texto oficial establece que, cuando un integrante del grupo familiar perciba ingresos superiores a $ 2.970.968, todo el grupo quedará excluido del cobro de asignaciones, aunque la suma total no supere el tope general.
Con la actualización, en junio 2026 los nuevos valores de las asignaciones familiares y los topes de ingresos para trabajadores en relación de dependencia serán los siguientes:
|Ingreso Grupo Familiar (IGF)
|Valor Gral.
|Zona 1
|Zona 2
|Zona 3
|Zona 4
|Hasta $1.122.074
|$72.474
|$72.474
|$156.270
|$144.740
|$156.270
|Entre $1.122.074,01 y $1.645.630
|$48.888
|$64.565
|$96.708
|$128.603
|$128.603
|Entre $1.645.630,01 y $1.899.934
|$29.570
|$58.195
|$87.327
|$116.214
|$116.214
|Entre $1.899.934,01 y $5.941.936
|$15.257
|$29.830
|$44.641
|$59.067
|$59.067
Asignaciones de pago único: cuánto paga ANSES en junio 2026
Por otra parte, ANSES abona dentro del SUAF las asignaciones de pago único, que también se actualizarán en junio 2026 en base al último dato de inflación:
|Tipo de asignación
|Condición IGF
|Valor Gral.
|Maternidad
|Sin tope de IGF
|Remuneración bruta
|Nacimiento
|Hasta $5.941.936
|$84.478
|Adopción
|Hasta $5.941.936
|$505.070
|Matrimonio
|Hasta $5.941.936
|$126.489
SUAF de ANSES: quiénes cobran las asignaciones familiares
El SUAF es el mecanismo mediante el cual ANSES liquida las Asignaciones Familiares para un amplio grupo de trabajadores, pensionados y beneficiarios de la asistencia social.
En particular, pueden acceder a la SUAF los siguientes grupos, según sus ingresos mensuales:
- Trabajadores en relación de dependencia;
- monotributistas;
- jubilados;
- pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA);
- beneficiarios de la Prestación por Desempleo;
- titulares de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), y;
- excombatientes de Malvinas.