La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó este viernes los nuevos montos que cobrarán los titulares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) en junio 2026 tras el aumento correspondiente.

En este sentido, oficializó el incremento del 2,58% en los límites de ingresos y en los montos de las asignaciones familiares a partir del mes que viene.

Lo hizo a través de la Resolución 146/2026, que dispone que el ajuste alcanza a trabajadores en relación de dependencia de los sectores público y privado, monotributistas , beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), pensiones no contributivas y la Asignación por Embarazo para Protección Social.

SUAF ANSES para trabajadores en relación de dependencia: cuánto cobro en junio 2026 con aumento

Los montos de los pagos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) se calculan según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) , el cual “consiste en la suma de todos los ingresos de los integrantes del grupo familiar de ambos progenitores" de forma mensual.

El incremento se aplicará sobre los valores vigentes y afecta tanto a los límites de ingresos familiares como a los montos de las asignaciones. En los anexos a la resolución, el organismo previsional incorporó también los cuadros con los nuevos rangos y montos .

Además, el texto oficial establece que, cuando un integrante del grupo familiar perciba ingresos superiores a $ 2.970.968, todo el grupo quedará excluido del cobro de asignaciones, aunque la suma total no supere el tope general.

ANSES confirmó un nuevo incremento para jubilaciones, pensiones y las Asignaciones Familiares (SUAF) y la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Con la actualización, en junio 2026 los nuevos valores de las asignaciones familiares y los topes de ingresos para trabajadores en relación de dependencia serán los siguientes:

Ingreso Grupo Familiar (IGF) Valor Gral. Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Hasta $1.122.074 $72.474 $72.474 $156.270 $144.740 $156.270 Entre $1.122.074,01 y $1.645.630 $48.888 $64.565 $96.708 $128.603 $128.603 Entre $1.645.630,01 y $1.899.934 $29.570 $58.195 $87.327 $116.214 $116.214 Entre $1.899.934,01 y $5.941.936 $15.257 $29.830 $44.641 $59.067 $59.067

Asignaciones de pago único: cuánto paga ANSES en junio 2026

Por otra parte, ANSES abona dentro del SUAF las asignaciones de pago único, que también se actualizarán en junio 2026 en base al último dato de inflación:

Tipo de asignación Condición IGF Valor Gral. Maternidad Sin tope de IGF Remuneración bruta Nacimiento Hasta $5.941.936 $84.478 Adopción Hasta $5.941.936 $505.070 Matrimonio Hasta $5.941.936 $126.489

SUAF de ANSES: quiénes cobran las asignaciones familiares

El SUAF es el mecanismo mediante el cual ANSES liquida las Asignaciones Familiares para un amplio grupo de trabajadores, pensionados y beneficiarios de la asistencia social.

En particular, pueden acceder a la SUAF los siguientes grupos, según sus ingresos mensuales: