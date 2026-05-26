El próximo mes de junio, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) pondrá en marcha la actualización programada para las cuotas del monotributo en línea con la inflación acumulada del último semestre. Esto incluye aumentos en los pagos mensuales, modificaciones en los topes de facturación y nuevos parámetros que impactarán sobre los millones de contribuyentes dentro el régimen simplificado.

Los cambios alcanzarán tanto a los trabajadores independientes que prestan servicios como a quienes se dedican a la venta de bienes. Como ocurre habitualmente, la actualización prevista responderá al mecanismo automático de ajuste previsto por la normativa vigente , que toma como referencia la inflación y otros indicadores.

Por eso, los contribuyentes deberán revisar su situación fiscal para saber si les corresponde continuar dentro de la misma categoría actual o si deben realizar una recategorización para evitar inconvenientes futuros.

Monotributo junio 2026: cómo quedan las categorías

En junio de 2026, el régimen simplificado tendrá un aumento del 14,3% basado en la inflación acumulada del último semestre, lo que impactará tanto en las cuotas mensuales como en los topes máximos de facturación anual.

Las categorías más bajas mantendrán incrementos más moderados, mientras que las escalas superiores tendrán subas más importantes, especialmente en actividades vinculadas a servicios:

Categoría A : tendrá una cuota mensual de $ 42.386,74

Categoría B pasará a pagar $ 48.250,78.

Los nuevos topes de facturación del monotributo. fizkes

En ambos casos, los valores serán iguales para servicios y venta de bienes. A partir de la próxima categoría, comienzan las diferencias según la actividad desarrollada:

Categoría C : los prestadores de servicios pagarán $ 56.501,85 , mientras que quienes comercialicen productos deberán abonar $ 55.227,06 .

Categoría D : servicios, $ 72.414,10; bienes, $ 70.661,26

Categoría E : servicios, $102.537,97; bienes, $92.658,35

Categoría F : servicios, $ 129.045,32; bienes, $ 111.198,27

Categoría G : servicios $ 197.108,23; bienes, $ 135.918,34

Categoría H : servicios, $ 447.346,93; bienes, $ 272.063,40

Categoría I : servicios $ 824.802,26; bienes, $ 406.512,05

Categoría J : servicios, $999.007,65; bienes $ 497.059,41

Categoría K, la más alta del sistema: servicios, $ 1.381.687,90; venta de bienes: $600.879,51

Los valores incluyen el componente impositivo, el aporte jubilatorio y la obra social.

Los nuevos topes de facturación anual

Asimismo, cada categoría del monotributo tiene un límite máximo de facturación anual por el cual se rige. Superar ese monto obliga al contribuyente a recategorizarse y estos también se actualizan cada seis meses en base al IPC. Considerando esto, el mes entrante los nuevos topes serán: