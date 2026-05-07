La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) detalló que durante el mes de mayo puede aplicar exclusiones dentro del monotributo sobre aquellos contribuyentes que registren inconsistencias entre los gastos que realicen o bienes que adquieran y los ingresos declarados. ARCA informó que aplicará la exclusión del monotributo sobre aquellas personas que “adquieran bienes o realicen gastos, de índole personal, por un valor incompatible con los ingresos declarados y no se encuentren debidamente justificados”. Esto, por su parte, incluye la compra de propiedades o vehículos, viajes al exterior y cualquier otro tipo de gastos que no coincidan con los ingresos justificados ante el ente de regulación fiscal. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó cuáles son los motivos por los que puede aplicarle a una persona la exclusión del monotributo. Para que esto ocurra, debe hacerse efectiva una de las siguientes situaciones: Cuando ARCA detecta alguna inconsistencia en la situación fiscal de una persona que se encuentre adherida al Monotributo y procede a la exclusión se deberá hacer el alta nuevamente. Anteriormente, cuando la Agencia de Recaudación y Control Aduanero aplicaba esta sanción, el contribuyente en cuestión debía esperar tres años para volver a inscribirse. No obstante, y a partir del 1 de enero de 2024 mediante la Ley N.º 27.743, esto se modificó y permite que una persona vuelva a hacer el registro, siempre y cuando cumpla con los requisitos. En mayo, las personas adheridas al monotributo deberán pagar el siguiente importe según la categoría en la que se encuentren registrados.