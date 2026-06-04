La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó un plan especial de pago para clínicas, sanatorios y establecimientos de salud con internación .

La medida fue publicada en el Boletín Oficial este jueves 4 de junio de 2026, mediante la Resolución General 5858/2026.

El régimen alcanza a las clínicas y sanatorios comprendidos en el Título V de la Ley N° 17.132, que regula el ejercicio de la medicina y las actividades de colaboración. El organismo justificó la medida en la situación económica y financiera que atraviesa el sector.

La resolución señala que esos establecimientos “cumplen una función primordial en la prestación de servicios de salud, por lo que su continuidad y normal desarrollo revisten especial relevancia en materia de salud pública".

Qué deudas se pueden regularizar

El plan permite incluir obligaciones impositivas y previsionales con sus accesorios, retenciones y percepciones, y obligaciones aduaneras.

El texto precisa que el régimen “comprenderá las obligaciones vencidas y las multas aplicadas hasta el 31 de mayo de 2026, inclusive".

Sin embargo, la resolución aclara un punto clave: “La regularización mediante este régimen no implicará reducción de intereses ni liberación de las correspondientes sanciones".

Cómo funciona el nuevo plan

El régimen permite financiar la deuda en hasta 60 cuotas mensuales, iguales y consecutivas. El contribuyente debe abonar un pago a cuenta equivalente al 3% del total de la deuda consolidada al momento de la adhesión.

La tasa de interés de financiación surge de aplicar el 50% sobre la tasa resarcitoria vigente al 9 de junio de 2026, determinada por el Ministerio de Economía. El monto mínimo del pago a cuenta y de cada cuota es de $ 50.000.

No existirán restricciones en la cantidad de planes a presentar por cada contribuyente. La fecha de consolidación de la deuda será “la correspondiente al día de la cancelación del pago a cuenta, lo que generará la presentación automática del plan“.

Cómo acceder al nuevo plan de pagos de ARCA

Para adherir, los establecimientos deben ingresar al servicio web “Mis Facilidades” de ARCA y seleccionar la opción “Plan Especial Establecimientos de salud con internación - Obligaciones vencidas al 31/05/2026”.

El Ministerio de Salud debe remitir la nómina de contribuyentes habilitados a ARCA mediante el envío electrónico del formulario de declaración jurada N° 1266. Esa remisión es “condición necesaria para adherir al plan”.

Los contribuyentes incluidos recibirán la caracterización “481 - Establecimientos de Salud con Internación” en el Sistema Registral. Para adherirse, también deben tener el domicilio fiscal electrónico constituido y las declaraciones juradas presentadas.

Quiénes quedan exceptuados

La norma excluye del régimen a los condenados por delitos tributarios, aduaneros o comunes vinculados al incumplimiento fiscal, siempre que exista sentencia firme y la condena no esté cumplida. También quedan afuera las personas jurídicas cuyos directivos tengan ese tipo de antecedentes.

Entre las obligaciones que no pueden incluirse en el plan figuran las retenciones y percepciones previsionales, los anticipos, los aportes a obras sociales —salvo los de monotributistas— y las cuotas de planes de pago ya vigentes.

Las condiciones: caducidad, efectos y plazos

El plan caducará automáticamente si el contribuyente deja de pagar dos cuotas consecutivas o alternadas y transcurren 60 días corridos desde el vencimiento de la segunda. También opera la caducidad si no se paga la última cuota y pasan 60 días desde su vencimiento.

Ante la caducidad, ARCA quedará “habilitada para disponer el inicio de las acciones judiciales tendientes al cobro del total adeudado mediante la emisión de la respectiva boleta de deuda”.

La adhesión al plan implica además “la renuncia a la acción y/o derecho de repetición” sobre los montos y períodos incluidos, según establece el artículo 81 de la Ley 11.683.

El acogimiento al régimen podrá realizarse desde el 9 de junio hasta el 30 de septiembre de 2026, ambas fechas inclusive.