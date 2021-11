ARA San Juan: Alberto Fernández relevó del secreto de Estado a ex funcionarios de Macri para que declaren

Este sábado, en el marco de la causa por presunto espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan , el presidente Alberto Fernández relevó de la obligación de guardar secreto y confidencialidad de Estado a s eis ex funcionarios de la gestión de Mauricio Macri y a la actual interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño.

La medida se oficializó a través del Decreto 762/2021 bajo las firmas del presidente Alberto Fernández, su jefe de Gabinete, Juan Manzur; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria.

Mauricio Macri en Dolores: cómo sigue el proceso judicial por la causa de espionaje



Así, quedaron liberados de mantener el secreto estatal referido a cuestiones de Inteligencia el antiguo ministro de Defensa de Macri, Oscar Aguad ; el ex secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis; el ex jefe de la Custodia Presidencial, Alejandro Cecati; el ex titular de la Casa Militar, José Luis Yofre; y su sucesor, Alejandro Guglielmi; y el ex ministro de Seguridad bonaerense y actual presidente del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo. Además, también se relevó a la actual titular de la AFI, Cristina Caamaño.

La medida se dio con el objetivo de que estos siete individuos declaren ante el juez federal de Dolores, Martín Bava , en línea con el caso por supuesto espionaje ilegal sobre los familiares de las víctimas del ARA San Juan, el submarino hundido durante la gestión de Mauricio Macri.

Tal como indica el Decreto, Bava fue quién solicitó este relevamiento del deber de confidencialidad "en atención a lo solicitado por la defensa del imputado ingeniero Mauricio Macri en su presentación escrita" entregada el pasado miércoles 3 de noviembre, cuando el expresidente fue citado a declarar en Dolores a raíz de la causa.

Además, en sus consideraciones la medida aclara que "se investiga la posible comisión de delitos de acción pública vinculados a actividades de inteligencia prohibidas por la ley, y no a actividades o información que haya sido necesario clasificar en interés de la seguridad interior, la defensa nacional o las relaciones exteriores de la Nación".

Es por esto que, "con el fin de posibilitar la adecuada y efectiva actuación de los órganos jurisdiccionales ", el presidente firmó el relevo de seis ex funcionarios macristas y la interventora de la AFI.

Previamente, Alberto Fernández se vio obligado a adoptar la misma medida en torno a Macri cuando este último se presentó a declarar el pasado jueves 28 de octubre y, luego de un fuerte acto político acompañado de referentes del PRO y militantes, no pudo hacerlo por no haber sido relevado del secreto de Estado.