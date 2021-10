Alberto Fernández firmó el decreto que habilita la declaración de Mauricio Macri

El ex presidente Mauricio Macri concurrió al Juzgado de Dolores para cumplir con su llamado a indagatoria en la causa por espionaje, pero la audiencia se suspendió por un requerimiento de su defensa, ya que no había sido relevado previamente del secreto de Estado para detallar acciones relativas a las tareas que cumplen los organismos de inteligencia.

El ex mandatario llegó a Dolores en medio de una movilización de militantes y dirigentes de Juntos por el Cambio que le dieron su apoyo en medio de lo que consideran una indagatoria con fines "electorales", pero que contrasta con sus razones en la causa que investiga el presunto espionaje sobre familiares de tripulantes fallecidos a bordo del hundido submarino ARA San Juan.

La presentación de Macri debió suspenderse después de que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) informara que no estaba en condiciones de relevarlo de guardar secreto . Por lo tanto, el ex jefe de Estado no puede declarar hasta que el presidente de la Nación lo releve.

Eso, precisamente, ocurrió esta tarde, informaron fuentes oficiales cuando Alberto Fernández rubricó el decreto que libera a su antecesor de exponer cuál fue la actuación de los servicios de inteligencia desde que se extravió la nave de la Armada.

Antes de abordar un avión que lo llevaría a Roma, Fernández estampó su firma sobre el documento elaborado contrarreloj por la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, en coordinación con la interventora de la AFI, Cristina Caamaño.

En tanto, el juez Martín Bava aclaró que ya había solicitado a la AFI que relevara a Macri de la obligación que tiene como expresidente de mantener el secreto de inteligencia, pero el organismo informó que no estaba en condiciones de hacerlo.

"El juzgado no cuenta con el relevamiento del secreto de inteligencia. El juez nos convocó sabiendo que Macri no podía declarar. El juez no está honrando la función tan delicada que tiene. Está actuando con la celeridad que le impone el calendario electoral", manifestó el abogado Pablo Lanusse, que patrocina a Macri.

En el estado actual de la causa, Macri deberá volver a Dolores, en una fecha por determinar pero que podría darse en los próximos días a fin de concretar la indagatoria que ayer quedó trunca.

Macri tenía previsto presentar un escrito de descargo ante el juez federal subrogante de Dolores, y según habían anunciado sus allegados, no iba a responder preguntas. En ese escenario, el relevamiento o no del secreto de la Ley de Inteligencia no hubiera alterado la audiencia, puesto que la manifestación por escrito era voluntaria y al no responder preguntas no comprometía el secreto establecido por la ley.

Previo a la frustrada audiencia, el ex mandatario participó de un breve acto político a dos cuadras del juzgado , en el que también hablaron la presidenta del PRO, la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el intendente de Dolores, Camilo Etchevarren.