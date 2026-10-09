El Gobierno nacional oficializó este viernes un nuevo cuadro tarifario para más de 30 aeropuertos del país. Lo hizo a través de la Resolución N° 69/2026 del Directorio del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), publicada en el Boletín Oficial.

La decisión, según se aclara, alcanza únicamente a las terminales y categorías comprendidas en el Grupo A del Sistema Nacional de Aeropuertos. Los demás conservarán sus propios conceptos tarifarios y condiciones de aplicación.

Nuevas tarifas aeropuertos: cuáles son los alcanzados

Entre los aeropuertos que se verán alcanzados por los incrementos tarifarios se encuentran:

El Aeroparque Internacional Jorge Newbery ;

el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza ;

el Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella de Córdoba ;

el Aeropuerto Internacional de San Carlos de Bariloche - Teniente Luis Candelaria , y;

el Aeropuerto Internacional de Mendoza - El Plumerillo.

Argentina.gob

También estarán incluidos el Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú - Cataratas del Iguazú, el Aeropuerto Internacional de Salta - Martín Miguel de Güemes, el Aeropuerto Internacional de San Salvador de Jujuy - Gobernador Horacio Guzmán, el Aeropuerto Internacional de Comodoro Rivadavia - General Enrique Mosconi y el Aeropuerto Internacional de Mar del Plata - Astor Piazzolla.

Cuándo comienzan a regir los nuevos valores y cómo impacta en los usuarios

De acuerdo con la medida, los nuevos costos entrarán en vigencia 60 días después de su publicación en el Boletín Oficial.

Con estos cambios, la Tasa de Uso de Aeroestación doméstica (TUA), que retribuye el uso de las instalaciones aeroportuarias por parte de los usuarios, deja de fijarse en pesos y pasa a expresarse en dólares. El objetivo, según el Gobierno, es preservar la estabilidad de la contraprestación y evitar adecuaciones nominales frecuentes por inflación.

“La TUA reviste el carácter de tarifa dado su función retributiva del uso de las instalaciones aeroportuarias por parte de los usuarios y cuya explotación ha sido objeto de una concesión realizada por el Estado Nacional”, explicaron las autoridades.

Por otro lado, el nuevo esquema incorpora en forma directa una reducción equivalente al 30% que regía para calcular la Tasa de Aterrizaje Internacional y la Tasa de Estacionamiento Internacional.

Hasta ahora, esa bonificación dependía de un acuerdo entre el ORSNA, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) y Aeropuertos Argentina 2000. Además, estaba condicionada a que las líneas aéreas cumplieran con la regularidad de sus pagos.