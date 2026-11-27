La aeronave ya superó sus primeros ensayos y tiene prevista su entrega inicial para 2027.

Airbus comenzó las pruebas de su nuevo A350-1000ULR, una versión de ultra largo alcance que busca conectar Australia con ciudades como Londres y Nueva York sin escalas.

El avión fue desarrollado por Qantas y cuenta con modificaciones que le permitirán realizar viajes de hasta 22 horas, gracias a un sistema de combustible adicional y una configuración de cabina pensada para trayectos extensos.

¿Qué características tiene el Airbus A350-1000ULR?

El A350-1000ULR está diseñado para recorrer distancias de casi 10,000 millas náuticas (más de 18,500 kilómetros). Una de sus principales modificaciones es la incorporación de un tanque central trasero que suma 20,000 litros de combustible y permite ampliar la autonomía del avión.

El modelo también incorpora cambios en sus sistemas de refrigeración, ventilación y control de temperatura, pensados para que los pasajeros puedan viajar durante muchas horas con mayor comodidad.

La aeronave forma parte del Proyecto Sunrise, una iniciativa de Qantas para conectar Australia con destinos internacionales sin escalas. Según Airbus, esta versión puede alcanzar vuelos de hasta 22 horas, una capacidad que abre la posibilidad de cubrir algunas de las rutas comerciales más largas del mundo.

Airbus y Qantas buscan cambiar la manera de viajar entre continentes, al reducir la necesidad de escalas y acortar conexiones que hasta ahora requerían detenerse en otros aeropuertos. Fuente: Qantas

¿Cuándo entregarán los primeros Airbus A350-1000ULR?

Airbus prevé entregar el primer A350-1000ULR a Qantas en abril de 2027. El fabricante ya completó el primer vuelo de prueba en Toulouse, Francia, y comenzó una campaña para certificar las modificaciones incorporadas al avión.

La aerolínea australiana encargó un total de 12 unidades de este modelo para poner en marcha sus nuevas conexiones de larga distancia. La primera entrega está prevista para abril de 2027, mientras que el proyecto contempla la incorporación progresiva de los demás aviones.

¿Cómo será la cabina del nuevo avión de Airbus?

El A350-1000ULR tendrá una configuración premium de cuatro clases, con 238 asientos distribuidos entre Primera Clase, Business, Premium Economy y Economy.

La distribución prevista por Qantas incluye seis suites de Primera Clase, 52 asientos de Business, 40 de Premium Economy y 140 de Economy. La idea es ofrecer una experiencia más cómoda en vuelos que pueden superar las 20 horas, con espacios pensados para descansar y reducir el impacto de los viajes prolongados.