El beneficio está cubierto con la membresía.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) anunció en septiembre de este año que ya son 13 los aeropuertos que cambiaron una regla clave para miembros de TSA PreCheck, el programa pago de Estados Unidos para agilizar los viajes en las terminales aéreas nacionales.

De acuerdo con lo anunciado por la agencia, Gateside de TSA ahora permite que los miembros acompañen a sus familiares más allá del control de seguridad incluso sin tener pasaje de avión.

“Como beneficio exclusivo para nuestros viajeros más confiables, este nuevo programa facilita volver a la puerta de embarque para recibir y despedirse, encontrarse con amigos durante una escala y disfrutar de cenas y compras durante el trayecto”, se indica.

Quiénes pueden usar Gateside en Estados Unidos

El programa está disponible para miembros de TSA PreCheck, algunos empleados federales y participantes de otros programas de confianza para viajeros.

Para aplicar es necesario ingresar al sitio web oficial y seguir los pasos detallados a continuación:

Hacer clic en el botón Aplicar

Crear o iniciar sesión en la cuenta login.gov

Introducir la información personal en el portal de solicitud

Enviar la solicitud y volver al panel para ver el estado de aprobación

Si se aprueba, será necesario llevar un documento de identidad aceptable y dirigirse a los carriles TSA PreCheck en el aeropuerto, donde quienes tengan niños deberán mostrar al agente de TSA el estado de aprobación.

El beneficio está disponible para miembros de TSA PreCheck. Nigel J. Harris

Cuáles son los 13 aeropuertos donde funciona este programa

TSA indica que los trece aeropuertos donde actualmente está disponible Gateside son:

Mesa Gateway Airport (AZA) en Arizona

John Glenn Columbus International Airport (CMH) en Ohio

Dallas Fort Worth International Airport (DFW) en Texas

Detroit Metropolitan Wayne County Airport (DTW) en Michigan

Wichita Dwight D. Eisenhower National Airport (ICT) en Kansas

Indianapolis International Airport (IND) en Indiana

Harry Reid International Airport (LAS) en Nevada

Los Angeles International Airport (LAX) en California

Bill and Hillary Clinton National Airport (LIT) en Arkansas

Will Rogers International Airport (OKC) en Oklahoma

Eppley Airfield (OMA) en Nebraska

San Diego International Airport (SAN) en California

Salt Lake City International Airport (SLC) en Utah

“Los visitantes están sujetos a las mismas normas del código de conducta del aeropuerto que los pasajeros con boleto de avión”, indican las autoridades.

Es importante destacar que, para utilizar Gateside, no será necesario pagar ninguna tasa extra, sino que está cubierto con la membresía de TSA PreCheck.