El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, volvió a expresar un fuerte respaldo al rumbo económico de la Argentina y al gobierno de Javier Milei. “Quiero felicitarlos. El Fondo Monetario Internacional estuvo dispuesto a decir que esta vez es diferente con Argentina, y Argentina ha sido un éxito fantástico”, afirmó Bessent, al hablar en un evento del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), en Washington. El funcionario destacó que el país “está acumulando reservas cada día” y sostuvo que “decenas de millones de personas están siendo sacadas de la pobreza”. En esa línea, subrayó además el componente político del proceso: “Estoy muy interesado en ver que fueron los elementos más pobres de la sociedad argentina quienes votaron por él esta vez, y los jóvenes. Así que hay optimismo allí”. Las declaraciones se produjeron en un contexto especialmente sensible. Este mismo lunes se conoció que la inflación de marzo alcanzó el 3,4%, el registro más alto en lo que va del año, mientras que la actividad industrial profundizó su contracción con una caída superior al 8% interanual. Ese deterioro llevó al propio Milei a pedir “paciencia” frente al impacto del ajuste y la transición económica. El respaldo de Bessent no resulta menor. El secretario del Tesoro desempeñó un papel clave en los momentos más delicados del programa económico libertario, en particular cuando el Gobierno enfrentó crecientes dificultades financieras y tensiones cambiarias, previo a las elecciones de medio térmnino. Ese escenario tuvo como antecedente inmediato la derrota oficialista en las elecciones legislativas bonaerenses del 7 de septiembre. A partir de allí, el apoyo explícito, con asistencia financiera, del Tesoro estadounidense y su interlocución con el FMI resultaron determinantes para sostener el programa y evitar un deterioro mayor de las expectativas, con su consecuente impacto electoral, que le otorgó un triunfo al Gobierno.