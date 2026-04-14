El ministro del Interior, Diego Santilli, se presentó ante empresarios este martes en el AmCham Summit 2026 que se desarrolla en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, en el marco del encuentro organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina bajo el lema “Una Argentina federal en desarrollo”. Su participación se produjo en un momento en que el vínculo del Gobierno nacional con los mandatarios provinciales entra en una nueva fase de negociación, con las elecciones de 2027 en el horizonte, la posibilidad del desdoblamiento de los comicios a la vuelta de la esquina y la agenda legislativa como variable de ajuste permanente. “El Presidente ha trazado una visión clara, primero devolver a los argentinos a Occidente; una visión macroeconómica compartida por muchos gobernadores, que tiene que ver el equilibrio fiscal, financiamiento del Banco Central, baja de impuestos, fortalecimiento claro de la vision económica que él traza: qué es lo que a la Argentina lo hace ser muy competitiva con el mundo”, introdujo el ministro. “Mi tarea es del diálogo con los gobernadores y el parlamento para lograr esas reformas, que sean estructurales y no que sean parches”. En esa línea, determinó: “Sin leyes claras, no hay futuro claro”, y destacó el progreso que nota en algunas provincias. “En Jujuy, la industria del litio les está dando una salida laboral a los pueblos de la Puna. Eso termina con que la materia más exigida es química. Se ve en Catamarca, Salta, Mendoza, fuertemente en San Juan -la gran parte de las inversiones están yendo hacia allí-. Aquellos que tienen una visión productiva del país, estamos construyendo un camino común que se ve, y que tiene que seguir”. Como antesala de su disertación, el funcionario mantuvo una serie de reuniones bilaterales con gobernadores. El último fue este lunes con Alberto Weretilneck, de Río Negro, y lo antecedieron Carlos Sadir, de Jujuy; Claudio Poggi, de San Luis; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; y el mendocino Alfredo Cornejo. Este evento llega en un contexto en que la relación con los gobernadores empezó a abrir tensiones. La más reciente es la deuda del PAMI con prestadores provinciales y el conflicto por los fondos de Discapacidad. Este lunes, intendentes del interior cordobés y el propio gobernador, Martín Llaryora, elevaron reclamos formales por pagos atrasados. También el Gobierno de Neuquén llegó a iniciar un reclamo judicial contra el PAMI por una deuda superior a $1.500 millones por prestaciones en hospitales provinciales. “No hay plata”, repitió en referencia a los giros de ATN. “Cuando uno ve a la distribución de los ATN no llegamos ni al 22%, debe ser el Gobierno que menor cantidad de ATN distribuye en los últimos 20 años“, sumó. ”Algunos tenemos una visión concordante y trabajamos, eso no significa que con las provincias que tenemos una visión opuesta, como Buenos Aires, hicimos lo que tuvimos que hacer para que no tengan problemas”, sumó. En ese sentido, remarcó cuál es la principal diferencia entre las provincias aliadas que mantienen diálogo fluido y las que no: “Hacemos lo que corresponde, con otras construimos en base a una misión común sobre qué Argentina queremos. Para que la Argentina le vaya bien le tiene que ir bien al Presidente y yo distingo entre los que quieren que le vaya mal a la Argentina para tener mejor expectativa electoral”. El ministro busca mantener el vínculo con las provincias y negociar apoyos para la agenda legislativa, donde los partidos provinciales son determinantes. El oficialismo necesita esos votos para avanzar con los pliegos judiciales y las modificaciones a la ley de financiamiento universitario, entre otras iniciativas que ocuparán el Congreso hasta el cierre del primer semestre. El debate que asoma más caliente refiere a la la reforma política, y Santilli defendió la necesidad de eliminar las PASO. “Lo que ha hecho es generar mayor costo, llevar a la sociedad a votar muchas veces más. Hay calendarios de provincias que van a adelantar para el primer semestre. Este mes hay que avocarnos a seguir trabajando, el próximo que es año electoral hay que lograr que no esté tapado por los calendarios electorales. Es un trabajo que vamos a presentar en las próximas semanas”. En el marco de las reformas estructurales, prometió que el Gobierno va a enviar una reforma tributaria, luego de haber suspendido su envío pensado para las extraordinarias pasadas. “El presidente Milei bajó 26 impuestos, 12 de los cuales son eliminación y el resto es baja. Ademas, hay que agregarle el RIGI y el RIMI. Una reforma fiscal tiene que estar en las tres dimensiones: Nación, Provincias y municipios. Cargar nafta en Pilar es más caro que en la Ciudad de Buenos Aires. El ciudadano y la PyME no ve el esfuerzo que hace el esfuerzo Nacional porque no se ve reflejado en otros rangos”, planteó. “Es una propuesta que va a llevar el Gobierno al Congreso, si hay alguien que no esquiva el debate es el presidente Milei. Yo hablo con todos los gobernadores todos los días, ya empieza el IVA a marcar una posición, lo mismo Ingresos Brutos, Ganancias viene más retraído. Tengo un tablero diario donde hago el seguimiento de cada provincia. No hay ninguna duda de que vamos a tener una reforma fiscal, cuando el Presidente lo diga”. El funcionario se refirió a las expectativas que tiene sobre el futuro. Como antesala, más temprano el ministro de Economía, Luis Caputo, fijó que “se vienen los mejores 18 meses de la Argentina”; Santilli adhirió “en cierta medida” con sus palabras. “Los argentinos todos hemos hecho un esfuerzo muy fuerte. Cuesta mucho ordenarse fiscalmente pero cuesta 10 minutos en volver para atrás“, advirtió. ”Lo vivimos con un Gobierno que no pudo continuar y volvimos 180° hacia atrás. Eso hay que evitar que nos suceda como argentinos. Falta un montón. Hay una visión y ese es el debate que hay que seguir hacia adelante para no perder el rumbo. Yo adhiero en cierta medida en las palabras del ministro de Economía". Sobre cómo ese crecimiento se traduce en las provincias, consideró: “Hay algunas provincias que le va a costar más reconvertirse que otras. Chaco, está haciendo un trabajo de recambio de su matriz productiva muy interesante. Lo veo en Corrientes, que está trabajando con anuncios potentes que vendrán en breve. El interior de la Provincia de Buenos Aires empuja fuertemente, lo veo incluso en las Patagónicas que están haciendo un esfuerzo enorme de cambio cultural que los puede llevar a soluciones perdurables". Sobre el final, al ser consultado sobre la situación judicial que atraviesa el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro habló por primera vez del tema y aseguró que el Presidente ordenó que la polémica no interceda en la gestión y aseguró que el rol del exvocero sigue firme. “Nosotros no paramos un minuto al gestión. La Argentina no puede detenerse. Es un jefe de Gabinete que se presenta en la Justicia, sigue siendo nuestro jefe de Gabinete, yo trabajo a diario con él. Yo de alguna manera coordino toda la tarea de las provincias y voy trabajando con Toto, con Pettovello, con Monteoliva, laburamos muchas horas y Adorni siempre está ahí para ayudar”, cerró.