Antes de que el ministro de Economía Luis Caputo llegue a Estados Unidos, la actividad de los funcionarios argentinos se puso en marcha en Washington DC. Uno de los que comenzó con las reuniones con sectores clave fue Carlos Guberman, el secretario de Hacienda. El funcionario del equipo económico participó de una reunión sobre medidas para el sector de salud en América latina promovida por el Atlantic Council y por Fifarma, la Federación latinoamericana de la Industria Farmacéutica. En un contexto donde, por los gastos extra que genera la guerra, en Washington DC se habla constantemente de “fiscal tidying”, ordenamiento fiscal, el secretario de Hacienda, ante la posibilidad de profundizar ese modelo, aseguró: “ya hemos hecho el ajuste, así que ya estamos en una posición donde nos sentimos cómodos sobre el nivel de gasto“. Por otra parte, consideró que se espera ver el impacto de #las inversiones que ya están en lugar en Argentina y las nuevas que están viniendo, y cómo eso va a impactar en términos de crecimiento", como para analizar si hay un mayor margen fiscal. En los últimos ocho meses, en tanto, la recaudación viene en baja, por la menor actividad económica, algo que resaltó el FMI este martes al dar a conocer la proyección de crecimiento para la Argentina, que se redujo de 4% a 3,5% para este año más por la baja performance del segundo semestre del año pasado que por el impacto de la guerra. Para el Gobierno, la recuperación de la actividad va a generar más ingresos fiscales. “Eso nos va a permitir tener más recursos para invertir en, en salud y en cualquier otro servicio público que queramos proveer”, indicó Guberman. “Seguimos trabajando en el ajuste fiscal pero lo importante es tener en claro las prioridades. Milei aclaró que no hay que dejar de lado a los sectores más vulnerables" y planteó que eso se hace “a través de Capital Humano”, aseguró el funcionario, pese a los atrasos en los pagos del PAMI que registró El Cronista y los reclamos por recortes en el presupuesto de los hospitales públicos, entre otras medidas. Guberman por su parte reconoció ante los laboratorios una “buena señal”: “Todavía tenemos un ministro de Salud, porque había que arreglar un sector que estaba en muy malas condiciones”, planteó y aclaró que la salud “no siempre está en cabeza del gobierno federal” sino de las provincias. El funcionario destacó medidas como la centralización de compras para el sistema de hospitales públicos y le atribuyó a Capital Humano la puesta en marcha del “plan de los 1000 días” para asegurar la salud de los recién nacidos, un programa que se puso en marcha oficialmente en 2021, antes de la llegada de Milei al Gobierno. Por otra parte, el funcionario señaló que se trabaja con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para mejorar los servicios de salud en provincias. Y aseguró que "hay más gente mudándose del área metropolitana de Buenos Aires hacia las provincias" porque hay mejores oportunidades laborales -como a Vaca Muerta en Neuquén, ejemplificó- y es necesario afianzar los sistemas de salud en las regiones. En el mensaje a los inversores, Guberman planteó que se está abriendo la economía a nuevos proveedores y que hubo desregulaciones en el sistema de salud pública. En el evento sponsoreado por Roche, Johnson & Johnson y Bristol Myers Squibb, también aseguró que “se está habilitando a que los laboratorios puedan realizar más pruebas médicas, más investigaciones” en Argentina. Fuera de las medidas económicas, Guberman jugó una carta clave hoy a la hora de hablarle a los inversores: “Argentina está en una región de paz”, dijo para diferenciarlo de otros mercados emergentes que pueden estar cerca de zonas de guerra o tensiones geopolíticas, posicionando al país como un “refugio seguro” para el capital internacional, especialmente en sectores como salud, energía y tecnología.