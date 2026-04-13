Con los u$s 457 millones que compró el Banco Central el viernes, suman 64 ruedas consecutivas de shopping, llevando las adquisiciones totales a u$s 5424 millones desde que empezó el nuevo esquema monetario en enero, lo que equivale a más de la mitad del objetivo anual establecido. El objetivo de máxima en el gabinete económico es llegar a los u$s 17.000 millones de compras este año, teniendo en cuenta que el agro argentino liquidaría u$s 35.375 millones en 2026, casi u$s 1000 millones más que lo proyectado hace apenas un mes. La suba de precios y un mayor volumen exportable empujan la estimación al alza. Maximiliano Gutiérrez, Responsable de la sección Monetaria-Cambiaria del Ieral, de la Fundación Mediterránea, precisa que, en términos comparativos, este desempeño constituye el mayor volumen de adquisición de divisas (medido en dólares constantes) desde 2012, exceptuando el comportamiento atípico registrado en 2024. Fue un periodo signado por el rebalanceo de carteras tras el salto cambiario que se dio al inicio de la gestión de Milei y la implementación de un esquema de pagos escalonado para importaciones (bienes y servicios) a través del MULC. “Si bien el BCRA mantiene un ritmo comprador robusto, la dinámica que exhibieron los egresos de divisas actuó como un factor de drenaje que limitó la recomposición del balance de la autoridad monetaria”. “En consecuencia, las reservas netas cayeron durante este período, evidenciando la diferencia que existe entre comprar divisas y acumularlas”, revela. El desafío del BCRA, entonces, no pasa solo por sostener el ritmo de compras en el mercado cambiario, sino por lograr que esas divisas se traduzcan en una acumulación de reservas. “Mientras los vencimientos externos sigan consumiendo lo que ingresa, y el riesgo país impida refinanciar deuda en los mercados internacionales, el margen de maniobra seguirá siendo estrecho”, agrega. Todo en un escenario que, como remarca Gustavo Neffa, director de Research for Traders, el tipo de cambio por debajo de los $ 1400 le da un espacio para seguir con el proceso de aceleración de compras. Hoy salir al mercado sonaría utópico, pero si se normalizaran los mercados internacionales, y el riesgo país bajara a la zona de entre 400 y 450 puntos, sería un valor para que el tramo corto de la curva soberana pudiera rendir entre el 7 y el 8%, y la larga entre el 8 y el 9% anual en dólares. Según Neffa, es lo que le pedirían los inversores internacionales, lo cual ayudaría mucho a descomprimir los pagos de los próximos vencimientos de deuda. Sin embargo, Sebastian Menescaldi, director de Eco Go, destaca que, si el BCRA quiere acumular reservas, va a tener que comprar más que el compromiso de u$s 10.000 millones si no tiene acceso al mercado. “Tiene que acumular reservas como un seguro contra cualquier político que lo quiera desestabilizar a futuro. El momento para comprar es este, aprovechando las mayores colocaciones del mes y la salida de la cosecha”. El gran desafío reside en acumular divisas para poder pagar las cuentas. En lo que queda de este mandato presidencial, los vencimientos netos en moneda extranjera con el FMI y con el sector privado suman u$s 30.000 millones, incluyendo u$s 8200 millones entre abril y diciembre de este año y u$s 21.800 millones en 2027. “Dado que las reservas netas son negativas en u$s 2700 millones y los vencimientos que afectarán a las reservas netas en lo que resta del mandato Milei son u$s 23.800 millones”. “Entonces el país necesitaría hacer compras de dólares, emisiones brutas en moneda extranjera o privatizaciones por u$s 26.500 millones para que las reservas netas sean nulas hacia diciembre 2027”, revelan los analistas de la consultora 1816.