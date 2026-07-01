Países y empresas codician las tierras raras de Argentina: cuáles son los minerales y dónde están los yacimientos
La revolución de la IA y la electromovilidad están cambiando la ecuación económica mundial y Argentina tiene minerales críticos que aportar. Qué son, dónde están y para qué sirven los recursos que pueden ser nuevas “vacas muertas”
Petrobras desplazó a Mercado Libre como la compañía latinoamericana de mayor valor bursátil tras un fuerte repunte de sus acciones. En diálogo con El Cronista, analistas explican por qué el mercado volvió a privilegiar empresas con fuerte generación de caja y qué perspectivas tiene cada una hacia adelante.