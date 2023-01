ANSES: estos son los grupos que se quedan sin cobrar un extra clave de más de $ 10.000 en enero

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un pago adicional de $ 10.781 sólo para aquellos beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que hayan presentado la Libreta de la Asignación.

El monto adicional corresponde al retroactivo del 20% que retuvo el organismo previsional durante el 2021. Los inscriptos en el plan tenían tiempo hasta el 31 de diciembre para entregar la libreta de la asignación. La misma acredita el cumplimiento de la escolaridad, vacunación obligatoria y los chequeos médicos.

El pago adicional de $ 10.781 está destinado exclusivamente para aquellas personas que fueron titulares de AUH durante el 2021 y presentaron la Libreta AUH en cualquier oficina del organismo o vía Mi ANSES desde el 1 de noviembre al 31 de diciembre.

Aquellos titulares que no realizaron el trámite en la fecha indicada o no estén inscriptos en la Asignación Universal por Hijo no podrán acceder al beneficio.

ANSES: ¿qué pasa si no presente la libreta AUH?

El organismo aclaró que no suspende el pago del 80% por incumplimiento de la Libreta AUH. Sin embargo, el titular pierde el derecho a cobrar el 20% retenido del año anterior .

El importe de ingresos máximos permitidos para solicitar el pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE) cambia a partir del 1 de enero de 2023.

Los cobros por AUH y AUE son de $ 65.427 e impactarán únicamente en "personas desocupadas; a trabajadores en la economía informal con ingresos iguales o inferiores al salario mínimo, vital y móvil; a monotributistas sociales; a trabajadores del servicio doméstico y a quienes perciban alguno de los siguientes planes: Hacemos Futuro, Manos a la Obra y los programas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social" , según señaló ANSES.

AUH ANSES : ¿cuánto cobro en enero 2023?

En enero, los titulares de la AUH cobrarán un haber general de $ 9792,77. Asimismo, el Ministerio de Desarrollo Social liquidará los montos de $ 12.500, $ 19.000 o $ 25.000 correspondientes a la Prestación Alimentar (exTarjeta Alimentar).

La tabla de pagos de AUH y Tarjeta Alimentar:

PLAN MONTO AUH $ 9792,77 Prestación Alimentar (un hijo) $ 12.500 Prestación Alimentar (dos hijos) $ 19.000 Prestación Alimentar (tres o más hijos) $ 25.000

¿Cuándo se cobra el complemento AUH?

Aquellos que presentaron la Libreta AUH antes de diciembre recibirán el pago adicional en enero. En esta línea, quienes hayan presentado la documentación en diciembre recibirán el retroactivo en febrero.

AUH: ¿Cuándo cobro en enero 2023?

El calendario de pagos para beneficiarios de AUH quedó de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: martes 10 de enero

martes 10 de enero DNI terminados en 1: miércoles 11 de enero

miércoles 11 de enero DNI terminados en 2: jueves 12 de enero

jueves 12 de enero DNI terminados en 3: viernes 13 de enero

viernes 13 de enero DNI terminados en 4: lunes 16 de enero

lunes 16 de enero DNI terminados en 5: martes 17 de enero

martes 17 de enero DNI terminados en 6: miércoles 18 de enero

miércoles 18 de enero DNI terminados en 7: jueves 19 de enero

jueves 19 de enero DNI terminados en 8: viernes 20 de enero

viernes 20 de enero DNI terminados en 9: lunes 23 de enero

Calendario de pagos: Prestación Alimentar para Asignación Universal por Hijo (AUH) (hasta 14 años)

Documentos terminados en Fecha de cobro 0 Martes 10 de enero 1 Miércoles 11 de enero 2 Jueves 12 de enero 3 Viernes 13 de enero 4 Lunes 16 de enero 5 Martes 17 de enero 6 Miércoles 18 de enero 7 Jueves 19 de enero 8 Viernes 20 de enero 9 Lunes 23 de enero

Calendario de pagos: Prestación Alimentar para Asignación por Embarazo

Documentos terminados en Fecha de cobro 0 Miércoles 11 de enero 1 Jueves 12 de enero 2 Viernes 13 de enero 3 Lunes 16 de enero 4 Martes 17 de enero 5 Miércoles 18 de enero 6 Jueves 19 de enero 7 Viernes 20 de enero 8 Lunes 23 de enero 9 Martes 24 de enero

