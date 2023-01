Netflix elimina para siempre compartir cuentas: cuándo empiezan y cómo va a ser

Netflix sigue siendo uno de los servicios de streaming más importantes del mundo. A pesar de esto, la empresa viene sufriendo diferentes problemas, como ser los aumentos en los precios de una suscripción , películas y series que se bajaron de la plataforma y la aparición de decenas de plataformas que le hacen competencia, hasta la pérdida de 970.000 suscriptores en 2022. Netflix tiene 223 millones de suscriptores en todo el mundo. Sin embargo,

Otro de los problemas de la plataforma es que a pesar de tener 223 millones de suscriptores en todo el mundo, Netflix cree que unas 100 millones de personas utilizan el servicio sin pagar. Se trata de una gran cantidad de usuarios que usan cuentas prestadas, ya sea pidiendo la contraseña al dueño o usando la aplicación desde diferentes dispositivos, sea celular, computadora o tablet.

Es por eso que la empresa, en su reciente informe público a los inversores de la compañía (cabe recordar que Netflix es una empresa pública que cotiza en la bolsa, específicamente en NASDAQ bajo la sigla NFLX), explicó que se vienen fuertes cambios en las cuentas compartidas.

Fin a prestar las cuentas de Netflix

Ahora, Netflix confirmó que quiere terminar para siempre con la práctica de compartir cuentas con varios usuarios. La nueva estrategia de Netflix es que los usuarios empiecen a pagar para compartir una contraseña con amigos y familiares. El objetivo final es tratar de dar pelea a la caída de subscriptores y tener más ganancias .

Según el informe a sus inversores, la plataforma va a implementar medidas para combatir a quienes prestan sus cuentas y contraseñas a partir de 2023.

"Hemos encontrado un enfoque meditado para monetizar el uso compartido de las cuentas", afirmó la plataforma y agregó: "empezaremos a desplegarlo a mayor escala a partir de 2023", dijo Netflix durante el informe que fue enviado recientemente a los accionistas. Desde el año pasado, la empresa estuvo experimentando esta nueva modalidad en diversos países de la región como Chile o Perú, aunque ahora el cambio será obligatorio para todos los países.



Cómo va a funcionar Neflix ahora

Ahora, los usuarios que compartan cuentas o contraseñas con familiares o amigos van a tener que pagar más caro cada mes a partir de enero de 2023. Si bien el cambio está confirmado, irá llegando poco a poco a todos los países.



Cuando un usuario entre en una cuenta que no le pertenece, desde un lugar que no sea el hogar designado de la cuenta, saldrá un aviso donde se obliga a pedir permiso al propietario de la cuenta para crear un "sub" usuario y seguir usando la plataforma de prestado (aunque el servicio va a aumentar de precio). Se estima que habrá un límite de 15 días para conseguir la autorización .

Paralelamente, Netflix va a lanzar una función para hacer transferencias de perfiles. Esta función permitirá a los usuarios trasladar su perfil actual de una cuenta compartida a su propia cuenta por lo que convertirían en usuarios plenos de Netflix en vez de usar cuentas prestadas y no pagar una subscripción.