En el inicio de mayo de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha una nueva etapa de controles sobre la Asignación Universal por Hijo (AUH). Si bien el programa sigue vigente y con actualización mensual, el organismo alertó que miles de beneficiarios pueden sufrir la suspensión o la baja del pago si no cumplen con las condiciones exigidas. La AUH apunta a hogares con ingresos bajos, en especial a personas desocupadas, trabajadores informales y monotributistas sociales. Sin embargo, ANSES revisa de forma periódica la situación de cada titular a través de cruces de información con otros organismos del Estado. Estos controles buscan detectar incompatibilidades y cambios que alteran el derecho a cobrar la prestación. Uno de los puntos centrales que revisa Anses en mayo de 2026 es el nivel de ingresos del grupo familiar. Quienes superan el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que ronda los $ 357.800, dejan de cumplir con los requisitos del programa y pierden el acceso al beneficio. Este control no solo alcanza a salarios registrados. También incluye ingresos detectados por otras vías, como facturación, movimientos bancarios o registros laborales que no figuran en Anses. Si el sistema detecta un ingreso superior al tope permitido, el pago se suspende de forma automática. Otro motivo frecuente de exclusión surge cuando el titular accede a un empleo formal. Al registrarse en relación de dependencia o inscribirse como monotributista común, la AUH deja de corresponder, ya que el programa solo cubre situaciones de informalidad o desempleo. En estos casos, la baja suele aplicarse sin aviso previo, luego del cruce de datos con AFIP y otros organismos. Por eso, ANSES recomienda verificar de forma periódica el estado del beneficio desde los canales oficiales. El cumplimiento de los requisitos de salud y educación sigue como condición obligatoria. La Libreta AUH acredita controles médicos, vacunación y asistencia escolar de los menores. No presentar este documento puede bloquear el pago mensual y también impide cobrar el porcentaje retenido durante el año. ANSES mantiene activo el sistema de carga digital de la Libreta, pero muchos beneficiarios aún no completan el trámite. Esta falta figura entre las principales causas de suspensión en todo el país. La información personal y familiar también juega un rol clave. Cambios de domicilio, modificaciones en la composición del grupo familiar o errores en los datos de los hijos pueden generar inconsistencias que derivan en la baja automática del beneficio. ANSES detecta estas situaciones a través de cruces internos y externos. Si los datos no coinciden, el sistema suspende el pago hasta que el titular regularice la información. La AUH se paga hasta los 17 años inclusive. Cuando el hijo cumple 18 años, el beneficio finaliza de manera automática, salvo en los casos de discapacidad, que cuentan con un régimen especial. Además, la permanencia fuera del país también influye. Si el titular o el menor reside en el exterior por más de 90 días consecutivos, Anses puede suspender el cobro hasta verificar la situación migratoria. Cuando el pago no se acredita, el primer paso consiste en ingresar a la plataforma Mi Anses. Desde allí, el titular puede consultar el estado de la AUH, identificar el motivo de la suspensión y conocer qué documentación debe presentar. En muchos casos, la regularización permite reactivar el beneficio. Si el titular corrige los datos, presenta la Libreta o demuestra que cumple con los requisitos, Anses restablece el pago e incluso liquida montos retenidos o atrasados.