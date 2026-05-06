La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzará con el pago de las jubilaciones en mayo, las cuales tendrán una actualización de 3,38% en línea con la inflación de marzo. El calendario de pagos de mayo incluye la liquidación de un bono para jubilados de $ 70.000, pero desde el Gobierno informaron que el extra no se acreditará a todos los beneficiarios. El aumento por movilidad de 3,38% (último dato de inflación publicado por el INDEC) dejará el piso previsional $ 393.174,10. Junto con la actualización de haberes por movilidad se acreditará un extra que dejará la mínima en $ 463.174,10. El extra que tiene como objetivo reforzar los ingresos de los adultos mayores solo se pagará a quienes cobren entre $ 393.174,10 y $ 463.174,10. Es decir, quienes perciban una jubilación superior a la mínima recibirán un complementario hasta alcanzar la última cifra. Cabe recordar que se liquidará según el calendario de pagos (por terminación de DNI) y que no se necesita realizar ningún trámite extra. Los haberes de los pensionados también incrementan de forma mensual por movilidad. De esta manera, los montos para este grupo pasarán a ser los siguientes: ANSES iniciará la liquidación de haberes según el calendario de pagos publicado, donde se acreditará el haber más el extra: