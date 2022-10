IFE 5 ANSES: ¿cómo anotarse y llenar el formulario de inscripción para cobrar el bono de $ 45.000?

El Gobierno nacional implementará, junto a la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), un bono extraordinario, similar a un IFE 5 de $ 45.000 para ayudar a los sectores vulnerables del país que no reciben asistencia social, no tienen trabajo registrado, y con el objetivo de cubrir el mínimo básico de la Canasta Alimentaria por adulto.

Hasta el momento, se sabe que el monto se pagará en dos cuotas, a cobrarse en el calendario de pagos de noviembre y diciembre. "Así como en su momento hicimos el IFE, ahora vamos a sacar este bono y con él, vamos a llegar a los más marginados, olvidados y postergados", indicó el presidente Alberto Fernández en el marco del acto por el Día de la Lealtad.

Por el momento, el beneficio será financiado con fondos provenientes del "Programa de Fomento Exportador", también conocido como dólar soja. En tanto, Massa descartó la posibilidad de que el IFE, como se lo conoce popularmente, sea permanente.

En paralelo, el organismo previsional avanza en el pago de la Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo y beneficios para trabajadores, jubilados y pensionados.

IFE 5 DE ANSES: ¿Cómo saber si cobro el bono?

Según indicó el ministro de Economía, Sergio Massa, el bono de refuerzo de ingresos podrán cobrarlo aquellas personas que "hoy no tienen nada: no tienen un plan, no tienen la Asignación Universal, no tienen seguro de desempleo, no tienen trabajo y sienten que el Estado no los está protegiendo".

Requisitos para el IFE 5 DE ANSES: ¿Quiénes pueden cobrar el bono?



Los beneficiarios del bono, llamado popularmente IFE 5, serían aquellas personas que cumplan con los siguientes requisitos:



No cuenten con trabajo registrado.

No sean parte del Potenciar Trabajo .

No sean titulares de la Asignación Universal por Hijo .

No cobren Tarjeta Alimentar.

No cobren la prestación por Desempleo.



IFE 5 DE ANSES: ¿Cómo inscribirse y llenar el formulario?



Hasta el momento, la ANSES no habilitó un formulario para la inscripción. Sin embargo, el ministro de Economía adelantó que "para recibirlo, el beneficiario deberá inscribirse en ANSES". Por eso, es importante mantener los datos en Mi ANSES actualizados y contar con una Clave de Seguridad Social válida.



IFE 5: BONO DE $ 45.000, ¿CUÁNDO ES LA FECHA DE COBRO?

Sergio Massa se reunió este martes 18 con la titular de ANSES, Fernanda Raverta, y anunció que "en los próximos 7 días" el organismo previsional anunciará las fechas y alcances que tendrá este bono extraordinario.

¿CÓMO ACTUALIZAR LOS DATOS EN MI ANSES?

Para actualizar tus datos personales podés consultar tu información personal en Mi ANSES, ingresando con tu CUIL y tu Clave de Seguridad Social. En caso de no tener Clave de Seguridad Social, deberás ingresar a Clave User (anses.gob.ar) y gestionarla con el paso a paso que indica la página.

Cómo hacer la clave de seguridad social





1- Creá tu clave

Ingresá a la opción Creá tu Clave. Importante: si ya creaste una clave pero no la recordás, cambiala ingresando a mi ANSES, luego Olvidé mi Clave y seguí los pasos.

2 - Acreditá tu identidad

Ingresá con tu CUIL, el N° de Trámite de tu DNI y respondé las preguntas de seguridad. Tené en cuenta que si después de 3 intentos no pudiste responder estas preguntas, podrás intentarlo nuevamente luego de 4 horas.

3 - Elegí una clave

Ingresá una clave segura y que puedas recordar fácilmente.

4 -¡Listo! creaste tu clave

Para realizar trámites y consultas se debe ingresar a mi ANSES o Atención Virtual.

Los datos de domicilio y de contacto erróneos se podrán modificar mediante la aplicación o llamando a la línea al 130 de 08 a 20 hs.

