IFE 5 de ANSES: así se va a pagar el nuevo bono de $ 45.000 y estos son los únicos grupos que lo cobran

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) entregará un bono de $ 45.000 a los sectores más necesitados . Se espera que más de 2 millones de personas sean beneficiadas con la ayuda de este nuevo refuerzo, que funcionará de manera similar al IFE que se implementó durante la pandemia.

La medida había sido anunciada por el ministro de Economía, Sergio Massa, cuando lanzó el "Programa de Incremento Exportador" para la recaudación de divisas, que cosechó con el dólar soja u$s 8123 millones. Y este lunes, el presidente Alberto Fernández, reafirmó el pago del bono de ANSES.

Según informaron fuentes oficiales a El Cronista, el bono tendrá un valor total de $ 45.000 que será abonado en dos cuotas a lo largo de noviembre y diciembre.

El presidente Alberto Fernández confirmó este lunes, en el marco de un acto por el Día de la Lealtad, que el Gobierno nacional pagará un bono especial a las personas que estén en situación de "vulnerabilidad".

"En el transcurso de esta semana vamos a reforzar la ayuda social, para aquellos más necesitados", sostuvo el presidente de la Nación. Además, precisó que el bono de refuerzo será destinado a los siguientes grupos:

sectores más vulnerables del país

personas que no hayan recibido hasta ahora ninguna ayuda del estado



"Así como en su momento hicimos el IFE , ahora vamos a sacar este bono y con él, vamos a llegar a los más marginados, olvidados y postergados", concluyó el mandatario.

De acuerdo a los últimos datos publicados por el Instituto de Estadística y Censos (INDEC) sobre el índice de Pobreza e Indigencia del primer semestre del 2022, hay 10,6 millones de personas que se encuentran por debajo de la línea de pobreza: 8 millones son pobres no indigentes (27,7%) y 2,6 millones están en situación de indigencia.

ANSES IFE 5: CÓMO SABER SI COBRO EL BONO DE $ 45.000

Si bien es muy importante remarcar que todavía no hay nada definido, el ministro de Economía, Sergio Massa, indicó que el bono estará destinado exclusivamente a los que "hoy no tienen nada, no tienen un plan, no tienen la asignación universal, no tienen seguro desempleo, ni trabajo" . En detalle, el ministro precisó en Radio Rivadavia que el refuerzo será para "adultos mayores sin ingresos".



IFE 5: BONO DE $ 45.000, ¿CUÁNDO ES LA FECHA DE COBRO?

Massa se reunió este martes con la titular de la ANSES, por lo que "en los próximos 7 días" el organismo previsional anunciará las fechas y alcances que tendrá la medida confirmada este lunes por el presidente.

MI ANSES IFE 5: UNO POR UNO, TODOS LOS GRUPOS QUE QUE NO PODRÁN COBRAR EL BONO DE $ 45.000

Según el Decreto 576/2022 que emitió el Gobierno, el refuerzo estará destinado a los sectores más vulnerables del país.

A continuación, los grupos que no cobrarían el bono:

Titulares de AUH y AUE.

Titulares de SUAF por Embargo.



Beneficiarios de Becas Progresar.



Beneficiarios de Potenciar Trabajo



Beneficiarias de Mi Pieza.