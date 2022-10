Los desafíos de Máximo Kirchner a Alberto Fernández y un plan armado para el 2023

En la sede del gremio de Smata se terminó de armar el mensaje de Plaza de Mayo en un 17 de octubre con actos divididos y discursos del sindicalismo y del kirchnerismo más cercanos a los de una fuerza opositora que a los esperables de parte del oficialismo. Pablo Moyano cedió su lugar en el cierre a su anfitrión, Mario "Paco" Manrique. ´Y como era de esperar la centralidad la tuvo Máximo Kirchner.

El presidente del PJ arrancó transmitiendo el saludo de Cristina Kirchner. Hizo una pausa y dejó oír sin interrumpir el canto tribunero que pidió "Presidentaaaaa Cristina presidentaaaaa".

Los responsables de la organización de la conmemoración del Día de la Lealtad -más bien un acto de protesta- fueron Moyano; los representantes de las distintas CTA, Hugo Yasky y Hugo "Cachorro" Godoy; Héctor "Gringo" Amichetti de la Federación Gráfica; por la Corriente Federal, Vanesa Siley, Roberto Baradel, Omar Plaini, Walter Correa y dirigentes de La Cámpora. Todos ellos, junto a un representante del bancario Sergio Palazzo, hicieron la previa en la sede de los mecánicos con Máximo Kirchner y Andrés "Cuervo" Larroque.

Ante la pregunta obligada, hablaban de un armado para el próximo año con el objetivo de "cerrarle el camino a la derecha" como planteó Yasky. La base del plan la hizo pública Plaini al leer el documento consensuado que pareció una plataforma política para el 2023.

LA LARGA LISTA DE DEMANDAS DEL KIRCHNERISMO

Precisamente Máximo Kirchner habló del camino hacia el proceso electoral del próximo año parado sobre un escenario con la Casa Rosada a sus espaldas. Aunque fue menos duro que la Vicepresidenta, cuando meses atrás planteó su "frustración" con la actual gestión, quedó claro que no se siente parte de las decisiones de este Gobierno. Sólo así se entiende el reclamo para "restaurar el rol del Estado en el control y planificación de la Economía" como leyó el dirigente canillita en el primer punto del documento consensuado.

Omar Plaini leyó las demandas. Estuvieron Palazzo, Héctor Recalde, Cristina Alvarez Rodríguez y Walter Correa

También desafiaron a su propio Gobierno al pedir control de precios; un aumento de suma fija y un ingreso familiar de emergencia: instaurar un Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios en la órbita de la Secretaría de Comercio; promover la sustitución de importaciones: rediseñar el sistema financiero; generar un "control popular" sobre el Banco Central; avanzar en una reforma tributaria que incremente la carga impositiva en los sectores de mayor poder adquisitivo y quitar el "impuesto al trabajo", es decir dar de baja Ganancias para los empleados. Parte de la letra sonó muy moyanista y parte recordó los reclamos de Juan Grabois, cuyo espacio marchó.

Otros puntos tuvieron pluma 100% kirchneristas, como el control del comercio exterior, la recuperación "de la soberanía sobre el Río Paraná y puesta en marcha del Canal de Magdalena" y el reclamo por reimplantar la ley de Medios y avanzar tanto con la reforma judicial como de la Corte Suprema.

¿CRISTINA YA ES PRECANDIDATA PARA EL 2023?

Pablo Moyano, Andrés Larroque, Hugo Yasky, Máximo Kirchner y Claudio Lozano

-¿Fue el lanzamiento de la candidatura presidencial de Cristina Kirchner?, preguntó El Cronista

Algunos dijeron que "es prematuro" mientras a viva voz Kirchner hijo pedía la movilización de la dirigencia sin decir detrás de quién pero sí con qué objetivo.

El desafío no es ver quién tiene lugares en las listas. El día que hay que votar en contra de los fondos buitres no aparecen

"El desafío no es ver quién tiene lugares en las listas", respondió a los discursos que por la mañana se oyeron de parte de dirigentes de la CGT que presentaron un espacio para discutir candidaturas y lugares en la mesa del poder. "El día que hay que votar en contra de los fondos buitres no aparecen", reprochó en recuerdo a diputados sindicalistas del Frente para la Victoria que se ausentaron (Héctor Daer y Facundo Moyano) y los que votaron a favor del acuerdo con los acreedores en marzo del 2016.

DESAFÍO A LA CGT Y A CASA ROSADA

"Unidad nacional por la soberanía con justicia social", el lema de la movilización del kirchnerismo

"De este lado estamos los que tenemos que estar", graficó ante este diario un dirigente kirchnerista que señalaba que ya el presidente Alberto Fernández no garantiza la unidad del justicialismo. Pero sí lo haría en 2023, aseguró, la Vicepresidenta.



De "ese" lado se vio a intendentes como Fernando Espinoza y Federico Achaval; al gobernador Axel Kicillof; el jefe de gabinete bonaerense Martín Insaurralde; y dirigentes como Martín Sabbatella, Edgardo Depetri, Gustavo Menéndez, Víctor Santa María, Mariano Recalde y, entre otros, Eduardo Valdés.

Pablo Moyano no sólo no habló sino que trató de no confrontar con sus compañeros del triunvirato de la CGT. Lamentó que el Presidente, como jefe del Consejo Nacional del PJ, no haya convocado a un acto único pero pronosticó que el próximo año "el peronismo va a estar unido". Al bajar del escenario aseguró que "está todo bien con los muchachos de la CGT" pero se diferenció al apoyar un bono o suma fija para quienes no llegan a fin de mes.

El bono fue una idea K, propuesta por Cristina Kirchner que sigue en silencio desde el 28 de septiembre cuando reclamó en redes sociales algún "instrumento" del Estado para auxiliar a quienes están bajo la línea de pobreza o directamente en la indigencia.

El discurso de Máximo Kirchner sonó disidente al ser pronunciado por primera vez sobre un escenario de estas características frente a Casa Rosada. "Los trabajadores hoy esperan que dejen de traicionarlos" lanzó rodeado de símbolos del peronismo, a los que abraza con más intensidad, como su madre, después de la década en que ella se rodeó de jóvenes camporistas.

MACRI, FERNÁNDEZ Y LA DEUDA CON EL FMI

Socios en la movilización: el abrazo entre Pablo Moyano y Máximo Kirchner

Aunque apuntó a Mauricio Macri, todo el tiempo pareció dirigirse al actual Presidente. Del líder del PRO dijo que "fracasó" y que "no contaba con un plan de gobierno sino con un plan de negocios".

Justificó nuevamente su rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por lo que significó la toma de tamaña deuda pero fundamentalmente porque "es impagable como está planteada".

Oí por ahí que el tema de la deuda está solucionado pero no está solucionado, es un verdadero problema

Lo más duro fue cuando desdijo a Alberto Fernández que el viernes durante el coloquio de IDEA dijo que afrontó la deuda con el FMI como un logro de su gestión. "Oí por ahí que el tema de la deuda está solucionado pero no está solucionado, es un verdadero problema", sentenció y advirtió que los pagos futuros condicionan a los próximos gobiernos. "Algunos me dicen que habrá que renegociar de nuevo" subrayó y pidió "un respiro" para Argentina.

Sin dar más pistas habló de un proyecto de país que en el 2023 interprete la esperanza de los que lo escuchaban porque "del otro lado se avecina la flexibilización laboral, la flexibilización impositiva y ambiental". Lo dijo como si en el 2019 Alberto Fernández y Cristina Kirchner no hubieran prometido solucionar los mismos problemas que enumeró.

Un militante que participaba de la marcha, consultado por un periodista de C5N, le puso nombres a lo que otros callaban: "Te lo canto, para el 2023 la fórmula es Cristina Kirchner y Máximo Kirchner".