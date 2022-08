Almuerzo con Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich para suavizar sus internas

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se declaró en "trabajo permanente" en relación a la situación generada en Juncal y Uruguay, la esquina de la discordia donde vive Cristina Kirchner. El larretismo está a la espera de "hechos nuevos" que pueden generarse en esa zona que se transformó en espacio de disputa política, quizás porque la esquina es acotada y facilita tanto la resonancia de las consignas como la repercusión mediática de la militancia kirchnerista.



Patricia Bullrich "dio por terminada la discusión" con Horacio Rodríguez Larreta. Y cerca de la exministra de Seguridad aseguran que "contestó lo que le preguntaron y sólo pretendió hacer un aporte". "De ningún modo está en juego la unidad en Juntos por el Cambio y mucho menos en nuestro partido", dicen cerca de la presidenta del PRO.

En la sede del Gobierno porteño, sin embargo, no piensan exactamente lo mismo. "No era el ámbito (un canal de noticias), ni el momento", replican en Uspallata. Y desarrollan la posición: "La situación entre Horacio y Patricia no es irreparable, pero fueron declaraciones desafortunadas y no sabemos en qué lugar quiere dejar al PRO en el único distrito que gestiona en el país".

Juntos por el Cambio acusa al kirchnerismo de atacar la independencia judicial y "generar violencia"

Juicio a Cristina Kirchner: el macrismo prepara una ofensiva en defensa de la Justicia

Hoy por la mañana, reunidos en el Gabinete porteño para analizar la agenda política de la semana, concluyeron que llevará tiempo restaurar la tranquilidad en el barrio. Es que se trata de un espacio de vulnerabilidad para Juntos por el Cambio, donde tiene un electorado compacto que mínimamente le demanda seguridad a la Policía de la Ciudad en unas cuadras habitualmente tranquilas (con tres escuelas y jardines de infantes), donde la Ciudad ya no puede garantizar ni siquiera el sosiego nocturno.

"No son situaciones que se resolverán de inmediato", explican en Uspallata, convencidos de que la ex ministra de Seguridad "está usando esta situación para posicionarse como candidata".

Cerca de Bullrich aseguran que no, que "en ningún momento quiso usar la situación para posicionarse" y, por el contrario, dicen que quiso hacer un aporte a la política de seguridad porteña.

Coinciden en que fue el ex ministro de Transporte, Juan José Méndez, quien llamó a Patricia para invitarla a participar de la conferencia que dio Larreta el sábado por la noche, en medio de la tensión, y que Bullrich planteó la necesidad de explicar su postura al respecto, "algo que ninguno de los demás invitados pidió".

Frustrada esa posibilidad, Larreta y Bullrich esperan poder saldar la disputa en el almuerzo que mañana martes al mediodía realizará la mesa chica del PRO donde además estarán Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Fernando de Andreis, Jorge Macri Diego Santilli, Cristian Ritondo, Federico Pinedo y Humberto Schiavoni.

La cita es a las 12.30 en algún restaurante de la Ciudad de Buenos Aires que esperan no trascienda hasta que se concrete, para "evitar filtraciones mediáticas que impidan la discusión franca".