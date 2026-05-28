Mercado Pago lanzó en México “Modo Blindado”, una nueva capa de protección para su cuenta digital que limitará operaciones y ocultará información sensible cuando el usuario se encuentre fuera de lugares de confianza, en medio del aumento del uso de aplicaciones financieras y previo al torneo de futbol de 2026.

“Hoy el celular es la cartera de millones de personas, y eso significa que salir de casa con el teléfono implica cargar con todas las finanzas encima”, dijo Ramiro Nández, director de usuarios de Mercado Pago México.

El directivo añadió que la nueva herramienta busca que los usuarios puedan utilizar su cuenta digital con mayor tranquilidad en espacios públicos y situaciones de alta exposición.

“Modo Blindado nace porque queremos que nuestros usuarios salgan con la certeza de que, pase lo que pase, su dinero está siempre protegido. Esa tranquilidad es parte de lo que significa construir el banco digital que los mexicanos merecen”, afirmó.

La funcionalidad operará a partir de redes WiFi frecuentes definidas por el usuario, como casa u oficina. Cuando la persona salga de esos entornos, la aplicación limitará automáticamente ciertas operaciones y ocultará temporalmente información sensible dentro de la app.

Ojo a transferencias anómalas

Entre las funciones de “Modo Blindado” destacan la posibilidad de establecer límites diarios para transferencias fuera de entornos habituales, ocultar apartados protegidos para evitar retiros o pagos mientras el modo está activo y proteger saldos de criptomonedas fuera de lugares considerados seguros.

Además, los usuarios podrán activar o pausar las protecciones directamente desde la aplicación.

Mercado Pago señaló que esta capa de protección se suma a otras medidas de seguridad que ya forman parte de su cuenta digital, como el doble factor de autenticación y la función de persona de confianza.

Asimismo, Nández señaló que la empresa ha reforzado sus sistemas de monitoreo y prevención de lavado de dinero para identificar patrones sospechosos relacionados con apertura masiva de cuentas y triangulación de recursos. La plataforma, dijo, puede detectar comportamientos anómalos y redes de operaciones sospechosas mediante el análisis de movimientos financieros y patrones geográficos.

Buscan reforzar seguridad ante robo de celulares

La empresa indicó que el robo o extravío de celulares continúa siendo una preocupación relevante en México. Citó cifras de The Competitive Intelligence Unit, según las cuales más de 2.2 millones de dispositivos son robados o extraviados cada año en el país.

En ese contexto, Mercado Pago realizó una encuesta entre más de 15 mil usuarios y encontró que 70% activaría inmediatamente la función, mientras que otro 20% consideraría utilizarla posteriormente.

La fintech añadió que actualmente analiza más de 5 mil variables en menos de un segundo para detectar comportamientos inusuales y prevenir fraudes, además de procesar 592 transacciones por segundo en América Latina.

“Modo Blindado” fue implementado inicialmente en Brasil durante el Carnaval de 2026, donde superó las 200 mil activaciones en sus primeras semanas. Con este lanzamiento, México se convirtió en el segundo país de la región en incorporar la funcionalidad.