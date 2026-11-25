La Cámara Argentina de la Energía (CADE) expresó su preocupación por el impacto operativo y comercial del proyecto de ley bonaerense.

La cadena de comercialización de hidrocarburos alertó por un proyecto de ley en la provincia de Buenos Aires que busca obligar a petroleras y estaciones de servicio a informar con anticipación cualquier cambio en los precios de venta al público.

En un pronunciamiento oficial, la Cámara Argentina de la Energía (CADE) expresó su preocupación por el impacto operativo y comercial de la iniciativa, y se alineó con las advertencias que ya habían hecho la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA) y la Federación de Empresarios del Combustible de la República Argentina (FECRA), que representan a los estacioneros.

El riesgo de anunciar los aumentos antes de que rijan

El conflicto gira en torno a la viabilidad logística del sistema y a los “efectos distorsivos” de anunciar una suba antes de su entrada en vigencia, según la CADE, que nuclea a las principales compañías refinadoras y comercializadoras del país. Sostienen que una norma de publicación anticipada “ amenaza con reducir la competencia y alterar el abastecimiento” en todo el territorio bonaerense.

Según el análisis técnico de las empresas, el aviso previo llevaría a muchos automovilistas a copar los surtidores en las horas previas al ajuste. Ese comportamiento generaría picos de demanda que desbordarían la capacidad de almacenamiento y podrían derivar en quiebres de stock y desabastecimiento temporal.

El reclamo de las petroleras por el proyecto de ley en PBA. Fuente: Bloomberg Matthew Hatcher

La cámara empresaria también apuntó a la superposición normativa. Remarcó que ningún otro producto de consumo masivo en el país tiene precios con el nivel de visibilidad pública de las naftas, el gasoil y el GNC.

Con la legislación nacional vigente, los usuarios pueden consultar los valores en tiempo real a través de los carteles visibles desde el exterior de cada estación, de aplicaciones móviles y de plataformas digitales. Además, las expendedoras reportan sus precios de manera sistemática a la Secretaría de Energía, en el marco de la Resolución 1104/04.

Por eso, para la CADE la iniciativa bonaerense es “redundante” frente al marco nacional, perjudica a los propios consumidores y suma burocracia y costos operativos.

El reclamo de los estacioneros: qué dice el proyecto

La postura de las petroleras refuerza la alerta que CECHA y FECRA habían emitido días atrás sobre el expediente que impulsa en la Cámara de Diputados provincial la legisladora Ayelén Rasquetti (Fuerza Patria). El texto original plantea un esquema escalonado: las compañías abastecedoras deberían notificar los cambios con 72 horas de anticipación y las estaciones, exhibirlos con al menos 48 horas. En comisión se evaluaron cambios en los plazos para las refinadoras.

Según el documento presentado por la diputada Rasqueti, el objetivo es “garantizar la transparencia en la comunicación de los precios en los combustibles líquidos y gaseosos”.

El sector minorista, que agrupa a miles de Pymes distribuidas en los 135 municipios bonaerenses, calificó la exigencia como materialmente imposible de cumplir. En un comunicado conjunto, CECHA y FECRA recordaron que la publicidad de los precios ya está garantizada por el artículo 4 de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y por los registros oficiales de la Secretaría de Energía.

El punto más tenso para los operadores independientes es el régimen sancionatorio del proyecto, que prevé multas calculadas en litros de nafta súper y eventuales clausuras preventivas en caso de reincidencia. Según las entidades, sancionar a las estaciones por una obligación de cumplimiento imposible “vulnera derechos constitucionales básicos”, más aún cuando ellas no son las formadoras de precios.

Aseguran que podría haber desabastecimiento.

El debate llega en un momento en que el mercado de combustibles muestra ajustes más frecuentes y esquemas de precios variables según la demanda, la competencia zonal y las franjas horarias, como el sistema de microprecios. Ese contexto complica todavía más fijar cotizaciones con días de anticipación.

Frente a este panorama, tanto las refinadoras agrupadas en la CADE como los expendedores representados por CECHA y FECRA pidieron abrir una instancia de intercambio técnico con los legisladores provinciales antes de que el proyecto llegue al recinto. Ambas partes se ofrecieron a aportar información operativa y a explicar el impacto concreto sobre el suministro diario en la provincia.