Vaca Muerta se convirtió en el objeto del deseo del sector financiero argentino. Ante el crecimiento de las inversiones y exportaciones del sector energético, los bancos apuntan a fortalecer su presencia en esa región. Con esa estrategia, el Banco Ciudad inaugura una oficina comercial de atención a empresas en la ciudad de Neuquén.

Allí brindará servicios financieros y atención personalizada en el segmento de micro, pequeñas y medianas empresas proveedoras de la industria y servicios de la provincia.

“El sector energético viene creciendo y generando necesidades de fondos para nuevos proyectos o para capital de trabajo”, explicó a El Cronista Claudio Saffirio, Subgerente General de Banca Empresas del Ciudad.

El directivo explicó que el sector energético creció en la cartera de la entidad: “Queremos seguir estando en este sector, con más fuerza en la cadena de valor que integra a pequeñas y medianas empresas, que son proveedoras de estas compañías y requieren financiamiento. Tenemos que estar más cerca de donde está el negocio”.

De esa manera, la entidad financiera amplía su presencia territorial, con el objetivo de incrementar la oferta de productos y servicios financieros, acompañar y asesorar en todas las etapas de los proyectos, y en las necesidades crediticias de inversión y desarrollo de las compañías que operan en la región, con especial atención a la actividad económica vinculada a Vaca Muerta y su cadena de valor.

“Vamos a acompañar con mayor cercanía a uno de los sectores estratégicos y de mayor trascendencia para el desarrollo económico y productivo”, declaró, por su parte, Bruno Folino, gerente general del Ciudad.

Entre otros productos, ofrecerán líneas de crédito para capital de trabajo, para adquisición de bienes de capital, para proyectos de inversión, descuento de documentos y líneas para comercio exterior.

La nueva oficina comercial está ubicada en el primer piso del edificio ENE, Avenida Huilén y Avenida Soldi, Polo Científico Tecnológico de Neuquén Capital. Desde este jueves, los equipos asesoran a clientes.