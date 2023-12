Alerta ANSES: ¿hasta cuándo se puede presentar la Libreta AUH y cómo descargar el formulario 1.47?

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) reiteró a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) la fecha límite para presentar el formulario y mantener el beneficio.

El organismo, a cargo de Osvaldo Giordano, retiene mensualmente el 20% de la prestación. El reintegro de ese monto se realizar al finalizar el año, una vez que se haya presentado la Libreta AUH completa y firmada .

Se trata de un mecanismo que permite verificar la asistencia escolar, el cumplimiento del calendario de vacunación y los controles de salud de los niños, niñas y adolescentes.

ANSES: ¿qué formulario hay que presentar para cobrar lo retenido de AUH?

Los beneficiarios de la AUH deberán presentar el formulario Libreta PS 1.47 para acceder al monto retenido por ANSES durante este año.

"L a presentación de la Libreta es obligatoria y habilita, además, a cobrar el 20% del complemento acumulado durante el año anterior" , informó el organismo.



Cómo descargar el formulario 1.47

Ingresar a este link y descargar la Libreta AUH

Luego, deberán acercarse al centro de salud y escuela para completar y firmar el formulario con la información correspondiente

para completar y firmar el formulario con la información correspondiente Por último, presentarse a una oficina de ANSES, sin turno previo





¿Hasta cuándo hay tiempo para presentar la Libreta AUH?



De acuerdo a lo notificado por el organismo previsional, beneficiarios de AUH tendrán tiempo para presentar el formulario 1.47 hasta el viernes 29 de diciembre . "Esta presentación se realiza de forma presencial" , recordaron en el sitio web de ANSES.

¿Qué pasa si no presento la Libreta AUH?

En caso de no presentar la Libreta AUH en tiempo y forma, los beneficiarios no perderán su acceso al cobro de la prestación . Sin embargo, no podrán recibir el 20% retenido, mes a mes, en 2023.

¿Cuándo pagan la Libreta AUH 2023?

Luego de la entrega de la Libreta AUH, ANSES tendrá un plazo de hasta 60 días para destinar el monto retenido a los beneficiarios.

¿Cuáles son los nuevos montos de AUH en enero 2024?

El Gobierno tomó la decisión de aumentar un 100% los haberes de los titulares de la Asignación Universal por Hijo.

De esta forma, en enero 2024, pasarán a cobrar $ 41.322. Aunque, es necesario recordar que el organismo retiene el 20% del monto mensual , por lo que percibirán un total de $ 33.057.

¿Cuándo cobra AUH ANSES en enero 2024?