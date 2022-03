Alberto Fernández: de los "diablos" de la inflación a lo cara que es Aerolíneas Argentinas, sus 7 frases más sorpresivas

"Es una decisión que no deja conforme a todos, pero la Presidencia no es un lugar colegiado", planteó el presidente Alberto Fernández ayer, durante un extenso reportaje en el que se refirió a las diferencias en del Frente de Todos, y que se profundizaron a raíz del acuerdo con el FMI. "Tuvimos firmeza singular con el Fondo", aseguró el jefe de Estado.

Asimismo, durante una entrevista en Desiguales, programa que se emite por la TV Pública, el mandatario se refirió a la inflación, cuestionó la postura del expresidente Mauricio Macri de privatizar Aerolíneas Argentinas y apuntó contra el campo.

1. "Hay un sector del campo que tiene una posición política-partidaria"

El mandatario apuntó contra el sector del campo que se opone a la suba de dos puntos porcentuales en las retenciones a las exportaciones de aceite y harina de soja para compensar el precio interno del trigo.

En este sentido, el Presidente consideró: "Hay un sector del campo que tiene una posición política-partidaria y lo digo con total crudeza y firmeza", para luego asegurar que esa medida "no le cambia la vida al campo" .

Al ser consultado por Vicentin, aclaró que la "causa" que lo "frenó" cuando el Estado intentó intervenir la empresa en el 2020 con el fin de que "se preservaran los puestos de trabajo", no fue "la reacción corporativa del campo" sino "todo lo que tenía que poner para salvar a los accionistas".

" Hice los números y el Estado no está para salvar accionistas ", remató Fernández.

2. "Hay diablos que hacen subir los precios"

"Hay diablos que hacen subir los precios", sentenció Fernández al referirse a la inflación para luego plantear que "hacerlos entrar en razón". Según analizó, en "los últimos años" se ha generado "una fuerte concentración en el sector alimentario".

Dicho esto, planteó que si los formadores de precios no acceden a moderarse o retrotraer los valores hay " instrumentos " que podrían aplicarse. Entre ellos mencionó "la ley de abastecimiento, la ley antimonopolios y la ley de competencia" .

En ese sentido, Fernández explicó que el incremento de precios en alimentos responde "al modo en que se concentra la producción" e insistió en "llamar a la reflexión" al sector para que "entiendan que el hecho de que tengan una especie de oligopolio no los autoriza a subir los precios".

Expresó que desde el Gobierno, con la Secretaría de Comercio que conduce Roberto Feletti, van "a seguir trabajando en medidas" y que también se buscarán "otras" con el fin de "recuperar un diálogo quebrado" con el sector.

3. "Queremos terminar con lo más ineficiente que es subsidiar al más rico"

En otro tramo del reportaje, el jefe de Estado ratificó que acordaron con el FMI "que las tarifas no pueden aumentar más del 80% del coeficiente de variación salarial, y para los que tienen tarifa social no más de 40%".

Según hizo hincapié, se "está haciendo todo lo necesario para garantizar la provisión de gas" en la próxima temporada invernal.

Añadió que "queremos terminar con lo más ineficiente que es subsidiar al más rico. Por eso el primer decil (de la sociedad) termina de recibir subsidios".

acuerdo con el FMI y la interna oficialista

4. "Tuvimos una firmeza singular con el Fondo"

Durante la entrevista, Fernández calificó el acuerdo de " inusual " al destacar que no implica "condicionamientos" ni exigencia de "reformas estructurales" de parte de ese organismo.

"Tuvimos firmeza singular con el Fondo", dijo Fernández, al señalar que "la ortodoxia del Fondo no quería aceptar", cuando siempre pide "revisar jubilaciones, ver como el Estado gasta o restringir emisión monetaria".

" Nos sacamos una soga del cuello con el problema del Fondo ", reconoció el mandatario, porque quedaba "absolutamente limitado proyectar hacia el futuro y empezar el camino" que ideó el Gobierno, para considerar que "es un acuerdo inusual".

" Hubo gente que legítimamente pensó que podíamos hacer un mejor acuerdo ", reconoció, pero rechazó que al Gobierno le haya faltado firmeza en las negociaciones.

"Eso es una ficción, eso es definitivamente mentira porque la verdad es que tuvimos una firmeza singular con el Fondo", dijo el Presidente en ese sentido, para luego subrayar: "Es la primera vez que se firma un acuerdo donde no hay condicionamientos, donde no hay restricciones al sistema jubilatorio, no hay pedidos de modificación del sistema laboral, no hay pedidos de reformas estructurales del Estado ".

Y remató: "Eso fue consecuencia de que nos pusimos firmes. Por lo tanto, eso es una falsedad".

5. "Estoy seguro de que nadie quería el default en el Frente de Todos"

El debate con el FMI fue "dialogado permanentemente" en el Frente de Todos, aseguró Fernández durante el extenso reportaje, en el que confesó que "es una decisión que no deja conforme a todos, pero la Presidencia no es un lugar colegiado".

"La Presidencia no es un lugar colegiado", subrayó Fernández.

"Los argentinos me votaron para que decida y el tema está terminado", respondió, aunque, dijo, "algunos crean legítimamente que se podría haber hecho un mejor acuerdo".

"No hice nada heroico, hice lo que tenía que hacer como negociador. A mí me votaron para gobernar", completó.

6. "No haré nada para que FdT se quiebre"

El jefe de Estado dejó en claro: "No hará nada para que el Frente de Todos se quiebre, sino para que sigamos trabajando todos juntos".

Asimismo, negó que las diferencias que existen dentro del oficialismo impacten en la gestión sino que "lo que derrama es la cantidad de cosas que escriben los medios".

"Si hablo con Cristina es porque hablo, si no hablo es porque no hablo, es un tema que nosotros sabemos resolver", indicó el Presidente sobre la relación con la Vicepresidenta.

"Podemos tener una diferencia, ni siquiera soy el dueño de la verdad. Hay una clara vocación de que esto no se rompa pero hay una tarea insidiosa de quebrarnos" aseguró.

"Qué queremos hacer del futuro de la Argentina no es discusión en el Frente. Todos sabemos que tenemos programa Fondo, por responsabilidad de (el expresidente Mauricio) Macri, que hizo algo escandaloso. No tenemos ninguna diferencia en ese punto. Respeto las posiciones pero tengo que resolver", se explayó el mandatario.

Asimismo, dejó en claro que "la unidad es condición necesaria para hacer frente a una derecha que existe, lo que reclama el neoliberalismo en el mundo", y destacó que " nadie en el Frente quiere volver a eso ".

7. Aerolíneas "cuesta, habrá que mejorar su eficiencia"

Sobre las apreciaciones de Mauricio Macri sobre Aerolíneas Argentinas y su propuesta de privatización, el mandatario dijo que le da "vergüenza" ese tipo de declaraciones.

"Es una vergüenza. Me da vergüenza que diga eso. Mientras yo sea presidente voy a apoyar a Aerolíneas Argentinas en todo lo que pueda apoyarla. No por Aerolíneas Argentinas solamente, sino porque pienso en los ciudadanos de las provincias ".

Y continuó: ¿Qué aerolínea va a viajar hacia esos lugares? Las aerolíneas privadas van a ir solamente a los lugares rentables, a Bariloche, a las Cataratas, a Ushuaia".

Fernández afirmó que mientras sea jefe de Estado hará "todo lo posible para el crecimiento de Aerolíneas Argentinas" como empresa pública, y argumentó que "las líneas privadas van a los lugares turísticos rentables pero no a otros puntos" del país.

Aerolíneas "cuesta, habrá que mejorar su eficiencia", reconoció Fernández, pero advirtió que "Alitalia, Lufthansa, cayeron por la pandemia" y la empresa argentina de bandera se mantuvo en funcionamiento.