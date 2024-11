Compras online en el exterior: con productos hasta un 70% más baratos, qué conviene traer y cómo pagar

A partir de diciembre, el gobierno de Javier Milei implementará una serie de medidas para eliminar impuestos e incentivar a los argentinos a comprar productos en el exterior.

Los cambios implican un incremento de u$s 1.000 a u$s 3.000 sobre los límites de importación vía courier, mientras que también comenzará a aplicarse una exención de aranceles hasta los u$s 400 para importaciones de uso personal , por lo que solo se pagará el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

A raíz de ello, la Fundación Ecosur elaboró un análisis comparando el precio de 24 productos de electrónica e indumentaria en la Argentina y en el exterior. Tomando como referencia la cotización del dólar MEP, este revela que el 40% de los precios relevados son "más baratos en Amazon -plataforma e-commerce en Estados Unidos- que en tiendas locales" .

Tras confirmarse la medida, el ministro de Economía, Luis Caputo, señaló que, "con estas medidas, estamos dándole la oportunidad a millones de ciudadanos de elegir qué quieren comprar y dónde de cara a las fiestas, recibiendo los productos en la puerta de su casa, y apuntando a ampliar la oferta para todos".

Chau impuestos: qué productos conviene comprar en el exterior

Dentro del trabajo que realizó la Fundación Ecosur, la gran diferencia con respecto al mercado local se encuentra en los productos tecnológicos.

El 40% de los precios relevados por la consultora resultan más baratos en Amazon que en tiendas locales

En promedio, las mayores diferencias se sitúan en los auriculares (-66%), las tablets (-57%), los celulares (-55%) y las notebooks (-54%).

Por ejemplo, el iPhone 16 Pro-Max, celular estrella de Apple, resulta un 71% menos costoso si se adquiere de forma online en los Estados Unidos. Otro caso es el de las notebooks de la marca Acer, que bajo este nuevo régimen valen un 56% menos contra Argentina.

En tanto, la categoría "indumentaria" también resulta atractiva para los consumidores, dado que el análisis arrojó que en promedio es un 25% más barato que en tiendas locales .

Del mismo modo que en el sector tecnología, la consultora halló fuertes diferencias: buzos y camperas (-59%), remeras (-18%) y pantalones (-13%). Por ejemplo, un jean de la marca Levi's se puede conseguir un 57% más barato en Amazon, mientras que un buzo de entrenamiento Under Armour es casi un 40% menos costoso .

Según un estudio de la Fundación Ecosur, es más barato comprar el Phone 16 Pro Max por Amazon

Compras online: cuál es el método de pago más conveniente

Sobre el valor final, los usuarios deberán abonar impuestos, en particular, el IVA del 21% sobre el total del producto. También se suman otros tributos que pueden alcanzar hasta el 38% en algunos casos.

Sin embargo, cabe señalar que los primeros u$s 400 de cada envío quedarán exentos de aranceles y de la tasa estadística, por lo que solo se abonará el IVA.

Según la Fundación Ecosur, las compras en el exterior "podrían pagarse con pesos o dólares", aunque hay una gran diferencia entre ambos métodos. Si se abona en pesos, la operación se realizará mediante la cotización del dólar tarjeta ($ 1644), que surge de la sumatoria entre el dólar oficial, Impuesto PAIS (30%) y el Impuesto a las Ganancias (30%).