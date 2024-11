Con los cambios para compras al exterior, cuánto costará traer el último iPhone de Estados Unidos

A partir de diciembre, el Gobierno confirmó que eliminará impuestos para compras en el exterior y los argentinos podrán acceder a productos más baratos en comparación con el mercado local .

Esto mismo informó Manuel Adorni, el vocero presidencial, quién detalló que se ampliará el límite de envíos de importaciones vía courier de los u$s 1.000 actuales a u$s 3.000 por paquete, mientras que también y se implementará una exención de aranceles hasta los u$s 400 para importaciones de uso personal, por lo que solo se pagará IVA.

La medida beneficiará especialmente a la categoría de "productos tecnológicos". Por lo tanto, ahora los usuarios podrán adquirir celulares, notebooks y otros dispositivos a bajo costo.

Uno de los artículos más destacados es el iPhone 16, el último smartphone de Apple que abre el paso hacia una nueva era con Apple Intelligence. En su versión más económica de 128 GB, el equipo alcanza los u$s 829 en la tienda oficial de la empresa. ¿Cuánto saldrá bajo el nuevo esquema?

Importaciones: cuánto costará traer el iPhone 16 en diciembre

"Con estas medidas estamos dándole la oportunidad a millones de ciudadanos de elegir qué quieren comprar y dónde, de cara a las fiestas, recibiendo los productos en la puerta de su casa, y apuntando a ampliar la oferta para todos", precisó el ministro de Economía, Luis Caputo.

Justamente, bajo este nuevo cuadro, los interesados en adquirir el iPhone 16 de 128 GB quedarán exentos de abonar aranceles por los primeros u$s 400 . Es decir, tal como explicaron desde el Gobierno, se aplicará únicamente un 21% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) .

El iPhone 16 fue anunciado por la compañía en septiembre de este año

En tanto, para los u$s 429 restantes corresponde un 38% de aranceles más 21% de IVA. Por lo tanto, el costo final del equipo asciende a u$s 1.200, un 40% más caro que en el exterior.

A diferencia de ello, algunos marketplace o plataformas online ofrecen este smartphone por encima de los u$s 1.300 (según la cotización del dólar MEP), por lo que la diferencia no es tan abultada.

" Es demoníaco normalizar que una persona tenga que pagar un pasaje en avión para comprar en otro país más barato o incluso que tenga que esperar horas en una frontera para cruzar del otro lado en busca de un mejor precio ", remarcó Adorni.

Cuánto cuesta el iPhone 16 en Estados Unidos

Dependiendo de la capacidad de almacenamiento del dispositivo (128 GB, 256 GB, 512 GB y 1 TB -únicamente para iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max-), estos son los precios de la generación "iPhone 16":

iPhone 16: desde u$s 799

iPhone 16 Plus: desde u$s 899

iPhone 16 Pro: desde u$s 999

iPhone 16 Pro Max: desde 1.199 u$s