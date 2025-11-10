Miles de jubilados esperan con ansias el calendario de pagos de diciembre para poder cobrar la segunda cuota del aguinaldo. Desde la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) informaron cómo se debe hacer el cálculo para saber cuánto corresponde.

En la misma línea, durante la fecha de cobro de este mes los beneficiarios percibirán un 2,08% de aumento debido a la actualización mensual por inflación.

¿Cuándo se cobra el aguinaldo?

La normativa vigente señala que el aguinaldo deberá ser abonado antes del 18 de diciembre. Para calcularlo, se debe tener en cuenta el 50% de la mejor remuneración percibida durante los últimos seis meses.

De esta manera, para poder saber con exactitud cuánto se cobra durante el doceavo mes del año habrá que esperar a que el INDEC de la inflación de octubre.

Fuente: Canva

De cuánto es el aumento para los jubilados

ANSES informó que durante la fecha de cobro de noviembre se aplicará un aumento de 2,08% sobre las jubilaciones.

De esta manera, los adultos mayores y los pensionados percibirán los siguientes haberes:

Jubilación mínima : $ 403.150,65 ($ 333.150,65 de haber + $ 70.000 de bono)

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $ 336.520,52 ($ 266.520,52 de haber + $ 70.000 de bono)

PNC por invalidez o vejez : $ 303.205,46 ($ 233.205,46 de haber + $ 70.000 de bono)

PNC madre de siete hijos: $ 403.150,65 ($ 333.150,65 de haber + $ 70.000 de bono).

Cuándo cobran los jubilados y pensionados en noviembre

Los beneficiarios del organismo previsional cobrarán en las siguientes fechas:

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo: fechas de pago

Documentos terminados en 0: a partir del 10 de noviembre

Documentos terminados en 1: a partir del 11 de noviembre

Documentos terminados en 2: a partir del 12 de noviembre

Documentos terminados en 3: a partir del 13 de noviembre

Documentos terminados en 4: a partir del 14 de noviembre

Documentos terminados en 5: a partir del 17 de noviembre

Documentos terminados en 6: a partir del 18 de noviembre

Documentos terminados en 7: a partir del 19 de noviembre

Documentos terminados en 8: a partir del 20 de noviembre

Documentos terminados en 9: a partir del 20 de noviembre.

Jubilados y pensionados que cobran más del mínimo: fechas de pago

DNI terminados en 0 y 1: a partir del 21 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: a partir del 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: a partir del 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: a partir del 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: a partir del 28 de noviembre.

Pensiones No Contributivas (PNC)