La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio inicio al cronograma de pagos de noviembre, que contempla un nuevo aumento en los haberes.

Este mes, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán un aumento del 2,08% en línea con el índice de inflación de septiembre. Además, se entregarán dos bonos extraordinarios que complementan el ingreso de las familias.

¿Cuánto se cobra por AUH en noviembre?

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo recibirán un aumento del 2,08% en sus haberes de noviembre. Sin embargo, los titulares percibirán el 80% del monto, mientras que el 20% restante se recibe una vez presentada la Libreta AUH.

Asignación Universal por Hijo (80%) : $ 95.771,43.

Asignación Universal por Hijo con discapacidad (80%): $ 311.846,89.

Bonos extraordinarios para la AUH

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán dos bonos adicionales en noviembre:

Tarjeta Alimentar

Familias con un hijo: $ 52.250

Familias con dos hijos: $ 81.936

Familias con tres o más hijos: $ 108.062

Complemento Leche

Embarazadas y familias con niños menores de 3 años recibirán un adicional de $ 45.142.

¿Cómo presentar la Libreta AUH?

Para acceder al porcentaje retenido, los beneficiarios deberán seguir los siguientes pasos:

Ingresar a Mi ANSES: usar el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Seleccionar “Libreta AUH”: dentro de la sección “Hijos”, consultar la información sobre los hijos o personas a cargo por las que se recibe la asignación y verificar los datos. Generar formulario: en caso de que se requiera completar alguna de las secciones, seleccionar “Generar Libreta” para descargar el formulario o enviarlo por correo electrónico. Imprimir y completar: imprimir el formulario y llevarlo al centro de salud o a la escuela, según corresponda, para que sea completado y firmado por las autoridades. Cargar digitalmente: sacar una fotografía del formulario ya completo. La imagen debe tomarse sobre una superficie plana y bien iluminada, asegurándose de que las cuatro esquinas sean visibles. La foto debe tener un peso menor a 3 megabytes (MB) y estar en formato JPG para su correcta carga en el sistema.

Calendario de pagos ANSES AUH noviembre 2025