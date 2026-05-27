El dato que conviene saber: qué miran los bancos para detectar si les pagarán créditos y tarjetas

Antes del 9 de julio el Gobierno dará a conocer una extensión de los vencimientos de los REPO por u$s 5000 millones hacia 2028 o más tarde, de modo que le quede al próximo Gobierno.

El 9 de julio es una fecha clave, no sólo porque la Argentina deberá pagar u$s 4200 millones de capital e interés de los Bonares y Globales, sino porque financió los últimos tres pagos de Globales y Bonares con repos que firmó el BCRA con bancos extranjeros.

Vencen u$s 1000 millones de esos préstamos en octubre, u$s 4000 millones en enero y u$s 1000 millones en abril del año que viene, siempre más intereses.

Bancos internacionales

Según adelantó Bloomberg, el Gobierno está negociando con bancos internacionales unificar los repos que tiene el BCRA por u$s 5000 millones.

El dilema es que las negociaciones, para el perfil crediticio argentino, les exigen un ratio de cobertura de colateral (Collateral Coverage Ratio) de entre 1,5 y 2 sobre el efectivo desembolsado. Esto se traduce en un haircut (quita) efectivo de entre el 33% y el 50% sobre el valor de mercado de los títulos entregados en custodia.

Entonces estaría dando una tasa de SOFR (la Tasa de Financiamiento Garantizado a un Día, SOFR, por sus siglas en inglés, una medida general del costo de obtener efectivo a un día con garantía) más 300 puntos básicos, lo que arroja un rendimiento lineal cercano al 6,93% anual, según los cálculos de Martín Fernández Dubois, asset management con presencia en Nueva York.

Bopreal

Todo dependerá de los activos subyacentes elegibles: en el último REPO no les fue bien poniendo los Bonares y Globales AL35/GD35, AL38/GD38. Los GD están muy volátiles: sobre todo el 35 que explica en un 90% por qué el riesgo país no perfora los 500 puntos.

En las mesas creen conveniente que el haircut sea los Bopreales serie 4 con vencimiento en octubre. La tasa efectiva anual aproximada sería 7,4% y a esa tasa se le debe sumar los costos subyacentes del colateral que es bastante. Se cuenta la inmovilización de activos financieros, lo que en la jerga se denomina cálculo del haircut, que es el aforo de equilibrio.

Tasa de corte

“El cálculo involucra la proyección en la volatilidad de los colaterales y, teniendo presente el alto beta que conlleva el riesgo argentino, no es un cálculo lineal pero me animaría a anticipar un rango de entre el 8,25% y el 8,35%”, precisa Fernández Dubois.

Para garantizar los u$s 5000 millones, el loan to value, que es la relación préstamo-valor (un ratio que mide el porcentaje entre la cantidad del préstamo que se obtiene y el valor de bono que se utiliza como garantía del préstamo) se ubica en 61,5%.

Esto demanda que el BCRA inmovilice colaterales por un valor de mercado aproximado de u$s 8130 millones. Esto será dependiendo de la mezcla de títulos (si se integran AL30/GD30 a una paridad media del 58%), el valor nominal exigido para respaldar la operación rondaría los u$s 14.017 millones en valor nominal.

Quiénes son

Los bancos que más participaron del último REPO son Santander, BBVA y Deutsche Bank, que aportaron alrededor de u$s 680 millones cada uno. Otros u$s 510 millones provinieron de Goldman Sachs, u$s 340 millones de JPMorgan Chase y alrededor de u$s 100 millones de Bank of China.

“El BCRA abonará una tasa de interés equivalente a la SOFR en dólares estadounidenses más un spread promedio de 400 puntos básicos, lo que resulta equivalente a una tasa del 7,4% anual”, precisaron desde la entidad cuando fue el último REPO, en enero pasado.

“El fuerte interés demostrado por los principales bancos internacionales afianza el proceso de normalización en el acceso a los mercados de crédito, en sintonía con la caída del riesgo país”.

BCRA al mando

“Esta nueva operación de REPO ratifica la capacidad del BCRA para acceder a instrumentos de financiamiento en condiciones de mercado y gestionar de manera eficiente su liquidez en moneda extranjera".

“Hacia adelante, nos enfocamos en analizar los drivers que pueden llevar a una mayor compresión de la curva soberana, identificando principalmente dos: el acceso a los mercados internacionales y una nueva mejora en la calificación crediticia”, había sido el mensaje.