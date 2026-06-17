Aguinaldo 2026: cuándo se paga, cómo se calcula y qué trabajadores pueden cobrarlo Fuente: Shutterstock / Canva

Durante el mes de junio, los trabajadores en relación de dependencia cobrarán la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo .

El monto que los trabajadores recibirán corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual de cada semestre. En esta ocasión, se trata del sueldo más alto del período de diciembre a junio.

Cuando se cobra el aguinaldo en junio 2026

Tal como establece la Ley 27.073, la primera cuota puede pagarse hasta la última jornada laboral del sexto mes del año , que este 2026 coincide con el lunes 30 de junio.

Sin embargo, las empresas y las gobernaciones cuentan con un período de gracia de cuatro días hábiles posteriores a la fecha. Eso quiere decir que algunos trabajadores registrados podrán cobrar su aguinaldo hasta el lunes 6 de julio.

En tanto, para el cálculo de la segunda cuota se toma como fecha límite de acreditación el 18 de diciembre, antes de las fiestas de Navidad y Año Nuevo. En este caso, corresponde a un 50% de la remuneración mensual más alta del período que va de julio a diciembre.

Aguinaldo para estatales: todo el calendario provincia por provincia

Provincias que ya definieron fecha de pago

Catamarca: 20/06

Chaco: 16/06

Corrientes: 16/06

Entre Ríos: 20/06

Jujuy: 20/06

La Pampa: 23/06

La Rioja: 18/06 al 23/06

Mendoza: 19/06

Neuquén : 26/06

Río Negro: 19/06 al 20/06

Salta: 16/06

San Juan: 19/06

San Luis: 19/06

Santiago del Estero : 16/06

Tucumán: 16/06

Provincias que aún no definieron fecha de pago

Buenos Aires

Chubut

Córdoba

Formosa

Misiones

Santa Cruz

Santa Fe

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

¿Cómo se calcula el aguinaldo?

El aguinaldo se calcula de manera sencilla, pero es importante hacerlo correctamente para conocer el monto correspondiente.

Paso a paso para calcular el aguinaldo: