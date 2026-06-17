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Durante el mes de junio, los trabajadores en relación de dependencia cobrarán la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo.
El monto que los trabajadores recibirán corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual de cada semestre. En esta ocasión, se trata del sueldo más alto del período de diciembre a junio.
Cuando se cobra el aguinaldo en junio 2026
Tal como establece la Ley 27.073, la primera cuota puede pagarse hasta la última jornada laboral del sexto mes del año, que este 2026 coincide con el lunes 30 de junio.
Sin embargo, las empresas y las gobernaciones cuentan con un período de gracia de cuatro días hábiles posteriores a la fecha. Eso quiere decir que algunos trabajadores registrados podrán cobrar su aguinaldo hasta el lunes 6 de julio.
En tanto, para el cálculo de la segunda cuota se toma como fecha límite de acreditación el 18 de diciembre, antes de las fiestas de Navidad y Año Nuevo. En este caso, corresponde a un 50% de la remuneración mensual más alta del período que va de julio a diciembre.
Aguinaldo para estatales: todo el calendario provincia por provincia
Provincias que ya definieron fecha de pago
- Catamarca: 20/06
- Chaco: 16/06
- Corrientes: 16/06
- Entre Ríos: 20/06
- Jujuy: 20/06
- La Pampa: 23/06
- La Rioja: 18/06 al 23/06
- Mendoza: 19/06
- Neuquén: 26/06
- Río Negro: 19/06 al 20/06
- Salta: 16/06
- San Juan: 19/06
- San Luis: 19/06
- Santiago del Estero: 16/06
- Tucumán: 16/06
Provincias que aún no definieron fecha de pago
- Buenos Aires
- Chubut
- Córdoba
- Formosa
- Misiones
- Santa Cruz
- Santa Fe
- Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
¿Cómo se calcula el aguinaldo?
El aguinaldo se calcula de manera sencilla, pero es importante hacerlo correctamente para conocer el monto correspondiente.
Paso a paso para calcular el aguinaldo:
- Identificar el semestre que corresponde: enero a junio para la primera cuota (paga en junio). Julio a diciembre para la segunda cuota (paga en diciembre).
- Buscar el mejor sueldo bruto mensual del período: se considera el salario bruto (antes de descuentos). Se incluyen horas extras, comisiones y variables habituales, pero no el aguinaldo anterior.