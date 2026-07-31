La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) aplicará un nuevo aumento para los jubilados y pensionados en agosto que irá en línea con el último dato de la inflación. De esta manera, se confirmaron los haberes jubilatorios mínimos con el bono incluido.

¿De cuánto será la jubilación mínima en agosto?

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio registró una variación de 1,9%. De esta manera, el incremento será equivalente y los haberes quedarán conformados de la siguiente manera:

Haber Mínimo (Base) $ 411.989,33 $ 419.817,13 Bono Extraordinario $ 70.000,00 $ 70.000,00 Piso Mínimo Garantizado

(Mínima + Bono) $ 481.787,67 $ 489.817,13 Haber Máximo $ 2.772.298,06 $ 2.824.971,72

Por su parte, los pensionados percibirán los siguientes montos:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $399.430,13

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez: $ 358.251,36

Pensiones para madres de siete hijos o más: $ 481.787,67

Quiénes cobran el bono de $ 70.000 en agosto

Jubilados y pensionados de la mínima : Quienes perciben el haber básico más bajo cobran el bono completo de $70.000.

Jubilados con haberes intermedios : Quienes cobran más de la mínima pero menos de $481.787,67 reciben un bono proporcional (el monto necesario para alcanzar ese tope).

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : Reciben el total de los $70.000 sobre su haber base.

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez : Acceden al refuerzo completo.

Titulares de PNC por Vejez : También cobran los $70.000 completos.

Madres de 7 hijos o más con PNC: Perciben el bono completo al estar equiparadas con la jubilación mínima.

Cuándo cobran los jubilados en agosto

ANSES publicó el calendario de pagos de agosto:

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto

DNI terminados en 1: martes 11 de agosto

DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto

DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto

DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto

DNI terminados en 5: martes 18 de agosto

DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto

DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto

DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto

DNI terminados en 9: lunes 24 de agosto

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo