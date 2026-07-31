Carlos Slim apuntó contra los jubilados y pidió que trabajen hasta los 75 años: pide cambiar el régimen de retiro

El empresario Carlos Slim, presidente honorario de Grupo Carso y América Móvil, ha planteado en diversas ocasiones la necesidad de replantear el sistema de pensiones y el mercado laboral ante el aumento de la esperanza de vida. Entre sus propuestas destacan elevar la edad de jubilación y modificar la distribución de la jornada laboral, iniciativas que generaron un amplio debate entre especialistas, trabajadores y representantes del sector empresarial.

Para el empresario, el incremento en la expectativa de vida obliga a revisar el funcionamiento de los sistemas de retiro, ya que las personas permanecen pensionadas durante más años que en décadas anteriores.

Carlos Slim apuntó contra los jubilados y pidió que trabajen hasta los 75 años: pide cambiar el régimen de retiro Fuente: EFE Sáshenka Gutiérrez

En distintas intervenciones públicas, sostuvo que el aumento en la esperanza de vida exige el análisis de nuevas alternativas para garantizar la viabilidad de estos esquemas en el largo plazo.

El reto que enfrentan las pensiones en México

De acuerdo con el empresario, el envejecimiento de la población implica que cada vez haya menos trabajadores en activo aportando a los sistemas de seguridad social, mientras crece el número de personas que reciben una pensión.

Esta transición demográfica, explicó, podría incrementar la presión financiera sobre instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como sobre los recursos públicos destinados al pago de pensiones.

¿Cuál es la edad de jubilación en México?

En la actualidad, los requisitos para acceder a una pensión varían según el régimen de seguridad social al que perteneza cada trabajador.

En el IMSS, la pensión por cesantía puede solicitarse a partir de los 60 años, mientras que la pensión por vejez está disponible desde los 65 años, siempre que se cumpla con el número de semanas de cotización establecido por la ley.

En el caso del ISSSTE, tras las reformas aprobadas en 2025, algunos trabajadores pueden jubilarse desde los 56 años en el caso de las mujeres y 58 años para los hombres, dependiendo del régimen pensionario correspondiente.

La propuesta de trabajar solo tres días por semana

Una de las iniciativas impulsadas por el empresario consiste en reorganizar la semana laboral para trabajar únicamente tres días, con jornadas de entre 11 y 12 horas diarias.

Según Slim, este modelo podría ofrecer diversas ventajas, entre ellas:

Más tiempo libre para los trabajadores.

Mayor productividad.

Creación de nuevos empleos formales.

Conservación de los niveles salariales.

No obstante, Carlos Slim señaló que una medida de este tipo requeriría cambios importantes en la legislación laboral y en la organización de las empresas.