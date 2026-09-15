La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) ya devolvió más de $50.000 millones a 31.000 contribuyentes de la Ciudad a través de la devolución exprés de Saldos a Favor (SAF) originados en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Anteriormente, este trámite demoraba hasta tres meses y requería gestiones presenciales. Ahora, a partir de la actualización de este procedimiento, se resuelve en 48 horas y de forma 100% online.

Además, se amplió progresivamente el monto máximo para solicitar la devolución: hoy alcanza los $15 millones. Esto permite que más comercios, PyMEs y trabajadores de la Ciudad puedan recuperar sus saldos de manera rápida y sencilla.

El nuevo sistema fue diseñado para facilitar la experiencia digital: cuenta con una interfaz simple, intuitiva y la gestión se completa en pocos pasos.

¿Cómo solicitar la devolución de Saldos a Favor?

Para iniciar la devolución exprés, los contribuyentes deben:

Ingresar al Portal del Contribuyente de AGIP y seleccionar “Nueva Cuenta Corriente Tributaria”. En el menú de la izquierda, ingresar a Operaciones → Devolución SAF. Consultar los montos disponibles para devolución. Ingresar un CBU y confirmar la información.

Más información sobre el trámite: AGIP - Devolución de Saldos a Favor (SAF)

Compensación de Saldos a Favor con otros impuestos

A la devolución exprés se sumó también la compensación de Saldos a Favor entre impuestos, una herramienta que permite utilizar un SAF generado en Ingresos Brutos para cancelar deudas de Inmobiliario/ABL, Patentes o del propio IIBB.

Desde su implementación en mayo de 2025, ya se concretaron más de 380.000 operaciones, por un monto cercano a los $100.000 millones.

La medida facilita la regularización de obligaciones tributarias y promueve el cumplimiento mediante un trámite exprés y completamente online, que se realiza desde la Nueva Cuenta Corriente Tributaria del Portal del Contribuyente.