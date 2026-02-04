En esta noticia Patentes CABA: cuándo estarán disponibles las nuevas boletas y qué pasará con quienes ya la pagaron

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), dispuso la suspensión de la emisión vigente de Patentes del Automotor y ordenó la reliquidación en forma completa de las cuotas 1, 2, 3 y de la cuota anual del 2026, a los efectos de aplicarles un tope equivalente a la inflación acumulada de 2025, que fue del 31,8%.

La decisión se conoce luego de que en los últimos días comenzaron a reflejarse fuertes aumentos en las boletas, con aumentos superiores al 100% en el valor de las patentes a raíz de la actualización de la valuación fiscal.

El origen del problema radica en un cambio de criterio técnico. Hasta diciembre de 2025, la Ciudad de Buenos Aires utilizaba como referencia la tabla de valuaciones elaborada por la Dirección Nacional de la Propiedad del Automotor (DNRPA), organismo nacional dependiente del Ministerio de Justicia.

A partir de 2026, la Ciudad toma como referencia los precios de mercado publicados por ACARA, en lugar de los valores de la DNRPA. El objetivo oficial fue corregir distorsiones y desactualizaciones, pero el efecto inmediato fue que muchos autos duplicaron su valuación fiscal, especialmente los modelos más viejos.

Según el organismo recaudador porteño, la medida implica que se da de baja la emisión vigente en la web y en homebanking, y no se efectúan débitos automáticos, de modo que los contribuyentes deben omitir las boletas anteriores y esperar la nueva emisión

Las nuevas boletas reliquidadas de CABA estarán disponibles en la web de AGIP el 18 de febrero y en homebanking el 20 de febrero. La emisión será únicamente digital a fin de brindar respuesta con mayor celeridad y quienes necesiten asistencia para consultar o descargar las boletas pueden contactarse a través de: https://autogestion.agip.gob.ar/cuit/infoagip.

La Ciudad anuló las patentes de este año ya enviadas y las reemplazará por nuevas con un techo por inflación.

En tanto, la primera cuota y el pago anual podrán abonarse hasta el 27 de febrero, sin perder el beneficio por pago a término ni el descuento por buen contribuyente. La misma fecha aplica para todas las terminaciones y modalidades

Quienes ya pagaron deben ignorar la nueva boleta reliquidada y no deberán realizar ningún trámite adicional. Si la reliquidación determina que el importe pagado en la cuota supera el tope establecido, el excedente se registrará como saldo a favor y se aplicará automáticamente en la próxima cuota.

Actualización de valuaciones

La reliquidación limitará los aumentos originados en el impuesto debido a la actualización de valuaciones, de modo que ningún incremento supere la inflación acumulada de 2025 medida por el IPCBA (31,8%).

Se recalculará la totalidad de las boletas de la primera emisión (cuotas 1, 2, 3 y cuota anual anticipada) y se emitirán los nuevos montos a abonar.

Estos cambios implementados se suman al proyecto de ley que presentó el Gobierno porteño a la legislatura para que las actualizaciones de las patentes tengan como tope la inflación de 2025.