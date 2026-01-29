Ante los reclamos masivos por los aumentos superiores al 100% en el valor de las patentes, el Gobierno de la Ciudad anunció un proyecto de ley a la legislatura porteña para que las actualizaciones de las patentes tengan como tope la inflación de 2025.

En los últimos días comenzaron a reflejarse fuertes aumentos en las boletas, con casos que superaban ampliamente la inflación anual y afectaban sobre todo a los autos más antiguos, que pasaron a tributar valores mucho más altos que en 2025.

Ante esta situación, la AGIP tuvo que aclarar que no hubo un aumento de la alícuota —que se mantiene según el esquema progresivo aprobado en diciembre de 2024—, sino una actualización de la valuación fiscal de ciertos modelos, especialmente vehículos de mayor antigüedad cuyos valores estaban “totalmente desactualizados”.

Los contribuyentes afectados argumentaron que el cambio de tabla de referencia alteró las condiciones bajo las cuales adquirieron sus vehículos, y que no corresponde aplicar retroactivamente un criterio que modifica beneficios ya otorgados.

De acuerdo con información oficial de la Administración General de Ingresos Públicos (AGIP), la mayoría de los autos no verá cambios en el monto a pagar, mientras que solo una parte del padrón registrará subas significativas.

El origen del problema radica en un cambio de criterio técnico. Hasta diciembre de 2025, la Ciudad de Buenos Aires utilizaba como referencia la tabla de valuaciones elaborada por la Dirección Nacional de la Propiedad del Automotor (DNRPA), organismo nacional dependiente del Ministerio de Justicia.

Desde ahora, la Ciudad toma como referencia los precios de mercado publicados por ACARA, en lugar de los valores de la DNRPA. El objetivo oficial fue corregir distorsiones y desactualizaciones, pero el efecto inmediato fue que muchos autos duplicaron su valuación fiscal, especialmente los modelos más viejos.

A raíz de las criticas, la administración porteña a cargo de Jorge Macri presentará una iniciativa para poner un límite a futuras subas . “Ante las consultas recibidas en relación con la primera emisión de las boletas del Impuesto a las Patentes 2026, el Poder Ejecutivo de la Ciudad decidió enviar un proyecto de ley a la Legislatura para establecer un tope a la actualización del Impuesto a la Patente Vehicular, de manera tal que ningún caso registre variaciones superiores a la inflación medida para 2025″, sostuvo el comunicado.

De esta forma, si se llega a aprobar la iniciativa, el valor de los aumentos no debería superar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado durante el año pasado, que fue del 31,5%. Mientras tanto, CABA aclaró que “se prorrogarán los vencimientos actualmente previstos”.

Desde el gobierno porteño explicaron además que tanto el esquema de cálculo del tributo como las alícuotas correspondientes “fueron aprobadas por la Legislatura de la Ciudad”. “Ahora con esta modificación tendrán un tope. En ningún caso la variación será superior a la inflación del año pasado”, concluyeron.