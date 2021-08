En 20 años, el agro exportó el equivalente a "dos veces y media" la deuda externa

El planteo no es nuevo aunque la magnitud de las cifras sorprende y lleva a reflexionar acerca del manejo de las cuentas públicas y si la estrategia empleada por los distintos gobiernos en la administración de la deuda externa y la disponibilidad de divisas, es la adecuada.

En base a datos oficiales, un análisis de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), señala que las exportaciones del sector agroindustrial treparon en dos décadas a u$s 632.181 millones, lo que es equivalente a dos veces y media el monto de las deuda pública total, nominada en dólares.

"Las agroexportaciones generaron en los últimos 20 años el equivalente en dólares a dos veces y media (en rigor, 2,45 veces) la deuda externa a valor nominal" , señala la entidad.

Y agrega que según datos oficiales, recabados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la deuda externa bruta, a valor nominal, se sitúa en 258.378 millones de dólares . Es el 77% de la deuda total consolidada (335.556 millones de dólares), correspondiente a la parte nominada en moneda dura.

En este sentido, este informe técnico pretende "poner de manifiesto que desde 2001 a la fecha el sector agroexportador argentino ha generado ingresos en divisa norteamericana por u$s 632.181 millones", una cifra que el el sector aportó divisas " más que suficientes para abordar esas obligaciones".

El abordaje partió desde niveles más bien bajos en exportaciones de productos primarios, por u$s 6052 millones y u$s 7460 millones en 2001 hasta llegar a u$s 15.256 en bienes primarios en 2020, el año del inicio de la pandemia, junto a u$s 14.411 millones en productos agroindustriales.

El pico de ingreso de divisas fue 2011, año récord en exportaciones, cuando se alcanzaron los u$s 19.833 millones en productos primarios, y u$s 27.675 millones en manufacturas de origen agropecuario.

En el acumulado de esos veinte años, las exportaciones de bienes primarios totalizaron u$s 253.544 millones y la agroindustria u$s 378.637 millones.

En verdad, los bienes primarios no son exclusivamente producto del agro, también se exportan algunos metales y distintos tipos de minerales, aunque es cierto que predominan las ventas externas de productos agropecuarios.

Asimismo, Coninagro destacó que si se tomara como referencia la década 2011/2020 el sector "atrajo dólares por u$s 384.763 millones, lo que equivale a una vez y media a la deuda total nominada en dólares del sector público argentino".

Y destacó que entre 2001 y 2020 las exportaciones del complejo agroindustrial crecieron 120%, a razón de 5% por año promedio.