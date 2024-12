Adorni le puso nota a Milei y dejó una dura mirada sobre la gestión de Macri: "Se quedó sin nafta"

En su última aparición pública del año, Manuel Adorni, vocero presidencial, realizó un balance del primer año de gobierno de Javier Milei en una entrevista con Radio Rivadavia. Adorni destacó tanto al Presidente como a su equipo de trabajo, calificando a ambos con un "10" y resaltando el liderazgo de Milei como clave para los logros alcanzados. "El Presidente es un 10, y creo que eso fue la razón por la que el gobierno también es un 10", afirmó.

El vocero enfatizó que el Presidente supo motivar al gabinete y construir un equipo unido en circunstancias adversas. "Nunca pensé que iba a salir de cada reunión de gabinete con la sensación de que estábamos haciendo lo correcto y que íbamos a cambiar Argentina", sostuvo. Según Adorni, este liderazgo motivador fue fundamental para enfrentar los desafíos: "Lo que hicimos fue titánico, absolutamente titánico, considerando las herramientas que teníamos y la situación en la que estábamos".

Balance crítico hacia el pasado

Adorni no ahorró críticas hacia gestiones anteriores, particularmente a la del expresidente Mauricio Macri. "Macri se quedó sin nafta", señaló, utilizando esta metáfora para describir que el exmandatario no logró completar las reformas que había prometido. Según Adorni, durante el mandato de Macri no se controlaron problemas estructurales como la inflación, el déficit fiscal y el gasto público.

Esta evaluación se produce en medio de tensiones crecientes entre La Libertad Avanza y el PRO, especialmente respecto a la posibilidad de formar una alianza electoral de cara al próximo año. Consultado sobre la viabilidad de un acuerdo, Adorni evitó dar una respuesta definitiva y se limitó a repetir las palabras de Milei: "O vamos juntos, o vamos separados. Está prohibido engañar a la gente".

Un equipo que hace lo que promete

Adorni también subrayó el cumplimiento de las promesas de campaña como uno de los principales distintivos del gobierno actual. "En los últimos 40 años, es el único candidato a presidente que, cuando ganó, empezó a hacer lo que prometió en campaña", afirmó.

Aunque evitó hacer predicciones contundentes sobre el escenario electoral, Adorni expresó confianza en el apoyo de la ciudadanía. "Estamos haciendo lo que la gente nos pidió que hagamos, y eso debería reflejarse en el respaldo para seguir adelante", indicó.

La tensión entre los espacios políticos

En cuanto a las relaciones entre Milei y Macri, Adorni dejó entrever las dificultades para alcanzar acuerdos en un contexto de recrudecimiento de las críticas. No obstante, destacó que el gobierno consiguió apoyo de sectores más allá de su espacio político, lo que consideró una muestra de que las políticas implementadas tienen un impacto positivo.