El Gobierno mete más presión al PRO para que defina su lugar en 2025: Milei y Bullrich, explícitos y contundentes

La presión del gobierno sobre el PRO para que confluya con sus listas en las elecciones de 2025 se intensifica. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad y referente del PRO, trazó una línea clara respecto al rol que debe asumir su partido en el actual panorama político nacional. Durante una entrevista, subrayó que el PRO debe consolidarse como parte activa del gobierno y no ubicarse en la vereda opositora. "La oposición es un lugar en el que el PRO no tiene que estar", afirmó con contundencia, al tiempo que enfatizó que "somos gobierno, no somos oposición".

Presión libertaria al PRO para 2025: qué dijo Javier Milei





Por su parte, Javier Milei, en una entrevista reciente con Forbes, dejó clara su postura sobre la relación entre su espacio y el PRO. "O vamos juntos en todo o vamos separados", señaló, descartando cualquier tipo de alianza parcial. Además, agregó: "No hacemos cálculos electorales para engañar al electorado. Trampas al electorado, no". En este sentido, Milei subrayó la importancia de mantener una línea coherente dentro del oficialismo: "Los que estamos del lado de las ideas de la libertad nos ponemos de este lado. Del otro lado no me interesa porque yo no estoy, no tengo nada que hablar con los kukas".

Para Bullrich, el PRO enfrenta una dinámica interna en la que existen distintas visiones entre los dirigentes y las bases partidarias. Según explicó, "hay una distancia entre lo que puede pensar el buró político del PRO y lo que piensa el afiliado". En su análisis, la mayoría de los integrantes del partido considera que el rol del PRO es acompañar y fortalecer el proyecto político liderado por Javier Milei. "El 90-95% de la gente del PRO se siente que es parte del gobierno", aseguró.

Presión libertaria al PRO para 2025: qué dijo Patricia Bullrich

En una entrevista en Radio Rivadavia, en el programa "Si pasa, pasa", la dirigente también abordó las tensiones generadas por la posibilidad de que el PRO compita electoralmente con La Libertad Avanza en algunos distritos. Bullrich descartó esa estrategia, calificándola de contraproducente. "No tiene sentido que el PRO compita contra La Libertad Avanza. ¿Para qué? ¿Para sacarle unos votos? ¿Qué sentido tiene eso?", planteó. En este sentido, hizo un llamado a consolidar el "afianzamiento del cambio" como un proyecto común, alejado de divisiones internas.

Respecto a la postura de Mauricio Macri, Bullrich evitó confrontar directamente, pero marcó diferencias con quienes, dentro del PRO, aún se posicionan en un rol opositor. Según afirmó, "los que se bajan a la oposición son minorías", y subrayó que aquellos que permanecen alineados con el gobierno son quienes verdaderamente representan el mandato del electorado que confió en el partido. "Somos parte de lo que es el conglomerado político del gobierno. Y ahí estamos", dijo.

En su análisis sobre los desafíos enfrentados por el gobierno, Bullrich destacó la importancia de las transformaciones estructurales impulsadas hasta ahora. "Nos animamos a hacer cosas profundas, ir a fondo para bajar el déficit, cambiar el Estado, desregular y avanzar en el orden público contra el delito", afirmó. Para la dirigente, estas acciones son las que consolidan el apoyo dentro del PRO y marcan una distancia con el pasado político del país.

Bullrich también reconoció las dificultades que surgieron en el ámbito legislativo, señalando que "las trabas que nos hicieron en el Senado y en Diputados" representaron uno de los mayores obstáculos para el gobierno. No obstante, valoró el respaldo que recibió del PRO en momentos clave, destacando que "el PRO acompañó" y que aquellos que no lo hicieron quedaron fuera del núcleo partidario.

Finalmente, reflexionó sobre el futuro electoral y los posibles escenarios en los que el PRO podría encontrarse. Aunque evitó opinar sobre una eventual candidatura de Mauricio Macri, sostuvo que "la lógica es que el partido-gobierno en las elecciones nacionales tenga prioridad". En su opinión, el liderazgo debe estar claro y alineado con el presidente en ejercicio, porque "el poder en la máxima autoridad no se comparte".

Para Bullrich, el camino a seguir está claro: profundizar las reformas y consolidar un proyecto político que refleje los principios del cambio. Concluyó afirmando que "estamos convencidos de que esta elección va a ser apoyo o soy del club del helicóptero".