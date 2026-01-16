Adiós prepagas: el Gobierno dio de baja a otras 20, cuáles son y qué pasa con los afiliados

El Gobierno nacional intensificó la depuración del sistema de medicina prepaga y retiró del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP) a varias empresas que no contaban con actividad real, documentación en regla o afiliados activos.

Aunque la mayoría de estas bajas no afecta directamente a usuarios, hay casos —y situaciones similares con obras sociales— donde los afiliados sí pueden verse involucrados en una reasignación o pérdida de vínculo.

Ante este escenario, es clave realizar al menos tres trámites urgentes para garantizar que tu cobertura médica no quede expuesta a riesgos de interrupción o a asignaciones automáticas que no te convenzan.

Los trámites para mantener la prepaga

Verificar si ya te traspasaron a otra entidad de salud

Antes de pensar en dar de baja o cambiar tu plan, lo primero es confirmar si tus aportes y tu afiliación ya fueron derivados a otra empresa habilitada o a una obra social alternativa.

La Superintendencia suele autorizar el pase automático de afiliados cuando una prepaga pierde su registro para evitar la interrupción de la cobertura, especialmente si hay aportes formales registrados.

Cómo chequearlo:

Consultá con tu prepaga actual si figura como afiliado activo y si hubo una reasignación automática.

Comunicáte con la Superintendencia de Servicios de Salud o ingresá a su portal de atención al usuario para confirmar tu situación con tu número de documento.

Reclamar de inmediato si tu cobertura está interrumpida

Si al consultar descubrís que tu plan desapareció del registro y no fuiste asignado a otra entidad, es fundamental presentar un reclamo cuanto antes,

Comenzá por la empresa de salud y, si no responden o no te reasignan, acudí a la Superintendencia directamente.

Qué documentación te puede servir :

DNI (o del titular).

Carnet o constancia de afiliación de la prepaga dada de baja.

Recibos o constancias de pago de aportes o cuotas.

Emails, cartas o comunicaciones con la prepaga.

La normativa oficial estipula plazos para que la SSS responda a reclamos y, en muchos casos, puede asignarte una entidad alternativa de características similares si tu cobertura quedara en riesgo.

Gestionar un cambio de prepaga u obra social

Si verificaste tu situación y no querés quedarte con la entidad que te asignó automáticamente o no hubo pase, iniciá el trámite de cambio. Este proceso puede incluir: